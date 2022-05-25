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Kütahya Ticaret Borsası

25.05.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 5,75, en yüksek 6 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (TL)En Yüksek (TL)Buğday (Anadolu)5,756,00Arpa (yemlik)4,006,44Buğday (yemlik)4,005,60

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