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Kütahya Ticaret Borsası

22.06.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı en düşük 6,20 lira, en yüksek 6,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (TL)En Yüksek (TL)Buğday (kırmızı)6,406,40Buğday (Anadolu)6,506,50Arpa (yemlik)6,206,50

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