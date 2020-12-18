"Kütahya, uluslararası işbirliğine her zaman açıktır"

Belarus Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Aleksei Shved, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret etti. İki ülke arasındaki ortak işbirliği ve kardeş şehir projesi kapsamında gerçekleşen ziyarette, geliştirilebilecek projeler gündeme taşındı.

Belarus Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Aleksei Shved Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı iş birliğinde bulmak için makamında ziyaret etti. Başkan Işık ise, yaptığı konuşmada, Kütahya’nın uluslararası işbirliğine her zaman açık olduğunu belirtti. Başkan Işık, “Kütahya, Türkiye’de birçok şehirde olmayan özellikleri içinde barındırıyor. Bu sebeple biz Kütahya’yı gerek Türkiye’de gerekse uluslararası ilişkilerde öne çıkartmayı hedefleyen bir belediyeyiz. Çünkü Kütahya UNESCO Oluşturucu Şehirler Ağı’na girmiş Zanaat ve Halk Sanatları alanında Türkiye’nin tek ili. O nedenle bizim ana öğemiz çini ve seramik. Belarus’un da diğer el ürünleri. Bunu birleştirmemiz lazım. Ortak proje ile buradan yola çıkarsak ondan sonra birçok konuda yeni alanlar açabiliriz. Ama önce Belarus’un derisi ile Kütahya’nın çini ve seramiğini birleştirecek bir ortak projeden yola çıkmakta fayda var. Bu hem iki ülkede yeni Pazar olacak, hem de dünyanın birçok ülkesinde ilgi çekecek yeni bir tasarım olacaktır. Bunun üzerinde yoğunlaşmanın yararlı olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki yıl içinde Kütahya’mızın bu tür yöresel ürünlerini daha rahat pazarlayabileceğimiz yeni projeler düşünüyoruz. Bunlardan birisi Vazo Kule projesi. Tamamlandığında böyle bir ortak ürün ortaya çıkarsa Belarus’unda ürünlerinin orada tanıtılabileceği bir standı açabiliriz. Çünkü UNESCO kapsamında biz bu tür faaliyetleri artırmayı planlıyoruz. Kültürel anlamda ilişkilerin artmasını arzu ediyoruz” dedi.