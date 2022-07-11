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Kütahya'da apart dairede çıkan yangında bir kişi öldü

11.07.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da apart dairede çıkan yangında bir kişi öldü

Kütahya'da apart dairede çıkan yangında bir kişi öldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde apart dairede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

İstasyon Mahallesi'ndeki apart daireden dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede mutfak kapısının arkasında, dairede yalnız yaşayan Hüseyin Baki'nin (46) cansız bedeniyle karşılaştı.

Baki'nin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İlçe Nüfus Müdürlüğünde memur olduğu öğrenilen Baki'nin, yangında dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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