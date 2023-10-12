Kütahya'da bir gence kadın kıyafetleri giydirilmesi ve darbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca, yerel haber sitesinde yayınlanan ve sosyal medyada da paylaşılan görüntüler ihbar kabul edilerek soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin yaklaşık 2 yıl öncesine ait olduğunu ve kent merkezinde çekildiğini tespit etti.

Şiddete maruz kalan gencin ifadesi doğrultusunda olaya karıştıkları belirlenen 1'i kadın 3 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, olaya karıştığı iddia edilen diğer zanlıların da tespit edilmesi için çalışma yürütülüyor.

