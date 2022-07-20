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Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

20.07.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gürkuyu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri ve uçağı sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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