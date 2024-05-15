Kütahya'da polis memurunun ölümüne neden olan sanığa 25 yıl hapis cezası

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar İsmail T. (29) ve Yavuz A. (31) ile tarafların avukatları ile Balcı'nın yakınları katıldı.

ARBEDE SIRASINDA TABANCANIN ATEŞ ALDIĞI İDDİASI

Dava ile ilgili mahkemeye sunulan savcı mütalaasında, kovalamaca sonunda motosiklet sürücüsü sanık İsmail T'nin, sokakta yaşanan arbedede polis memuru Balcı'nın tabancasını elinden almak istediği sırada silahın ateş aldığı yönünde tanık ifadesine yer verildi.

Ayrıca, Balcı'nın sol kasığından girip sol baldırından çıkan mermi çekirdeğinin, olayın gerçekleştiği sokakta bir evin önündeki ayakkabı içinde bulunmasının, vurulma olayının sanıldığı gibi polis otosunda değil sokakta gerçekleştiği mütalaada belirtildi.

SANIĞIN ELİNDE BARUT İZİ TESPİT EDİLDİ

Mütalaada, sanık İsmail T'nin olay günü alınan sağ el dış svabında barut izi tespit edildiğine yönelik kriminal laboratuvarı raporu delil olarak gösterildi.

Son savunmalarını yapmaları için söz verilen sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık İsmail T'ye, "kamu görevlisini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın eyleminin "olası kast" altında gerçekleştirildiğini değerlendiren mahkeme, sanığın cezasını 25 yıla indirdi.

Diğer sanık Yavuz A'nın ise beraatine karar verildi.

Kararın ardından sanık İsmail T, tutuklanarak Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

OLAY

2 Haziran 2016'da kent içinde görev yapan trafik ekibi, Atatürk Bulvarı'nda durumlarından şüphelendikleri iki kişinin bulunduğu motosiklete "dur" ikazında bulunmuştu. Şüpheli şahısların ikaza uymayarak kaçması üzerine takip yaşanmıştı. Polis memuru Balcı'nın (46) tabancası, ekip otomobilinden inerken belinden çekmeye çalıştığı sırada ateş aldığı sanılmıştı.

Sol kasığından yaralanan ve bilinci kapalı halde kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Balcı, 12 Haziran 2016'da müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Motosikletle kaçan olayın şüphelileri İsmail T. ile Yavuz A, Perli Mahallesi'ndeki ikametlerinde gözaltına alınmış, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.





