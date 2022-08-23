YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'da termik santralde pompanın altında kalan işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı

Kütahya'da termik santralde pompanın altında kalan işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı

23.08.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da termik santralde pompanın altında kalan işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı

Kütahya'da termik santralde pompanın altında kalan işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı

Kütahya'da termik santralde yükleme sırasında üstlerine pompa düşen işçilerden biri hayatını kaybetti, bir işçi ağır yaralandı.

Seyitömer beldesinde faaliyet gösteren termik santralin bakım merkezinde tamiri yapılan sirkülasyon pompası, tıra yüklenirken işçilerden Muharrem Altıntaş ve Cihan Kınık’ın üstüne devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Pompanın altından çıkarılarak ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Altıntaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kınık’ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kütahya'da termik santralde pompanın altında kalan işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Mücadele ve 2022 Kütahya Milli Pul Sergisi açıldıMilli Mücadele ve 2022 Kütahya Milli Pul Sergisi açıldı
Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandıUşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı
GÜNCELLEME - Çanakkale'de yengesini silahla öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandıGÜNCELLEME - Çanakkale'de yengesini silahla öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
İşçi Kütahya termik santral ölüm

Kütahya Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
04:42
Sabah
06:13
Öğle
13:08
İkindi
16:52
Akşam
19:53
Yatsı
21:17
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çayla aranıza mesafe koyma vakti geldi! Yavaş yavaş öldürüyor

Çayla aranıza mesafe koyma vakti geldi! Yavaş yavaş öldürüyor

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

''Tek kuruş ödemeden hayatımı yaşıyorum çünkü 'güzelim'!''

''Tek kuruş ödemeden hayatımı yaşıyorum çünkü 'güzelim'!''

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.