Kütahya'da termik santralde pompanın altında kalan işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı

Kütahya'da termik santralde yükleme sırasında üstlerine pompa düşen işçilerden biri hayatını kaybetti, bir işçi ağır yaralandı.

Seyitömer beldesinde faaliyet gösteren termik santralin bakım merkezinde tamiri yapılan sirkülasyon pompası, tıra yüklenirken işçilerden Muharrem Altıntaş ve Cihan Kınık’ın üstüne devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Pompanın altından çıkarılarak ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Altıntaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kınık’ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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