Kütahyalı çiftçi, hurda malzemelerden sulama römorku yaptı

İlçede çiftçilik ve marangozluk yapan Yılmaz, kuraklık nedeniyle tarlasını sulamakta zorlanınca hurda malzemelerden sulama römorku tasarladı.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışların yeterli olmaması nedeniyle tarlalarına ekim yapamadığını söyledi.

Bunun üzerine altı bin liraya aldığı hurda malzemelerden sulama römorku yaptığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Maalesef bu yıl yağmur çok yağmadı. Bundan dolayı da ekinlerimiz riskli duruma üştü. Şu an kasım ayının ortasına gelmemize rağmen ekinlerimizi ekemedik. Buna bir çözüm düşündüm. Özel bir römork yaparak üzerine su tankerlerini koydum. Arkasına da basit bir boruyu ince ince delerek su püskürtme sistemini ekledim. Akşam hava serinleyince bunu tarlaya can suyu olarak veriyorum. Gece nemle ve yağan çiğ ile bunun etkisi daha da artıyor."

Selamettin Yılmaz, daha önce de ceviz soyma makinesi ile çeşitli tarım ve marangozluk aletleri tasarladığını sözlerine ekledi.

