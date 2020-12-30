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"Kütahya’mızda AK yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.12.2020 20:00 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.Kütahya’ya AK yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirten AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Her derde deva şifalı sularıyla ünlü Kütahya’nın sağlık turizminin gözde illerinden olması hedefine kararlılıkla ilerliyoruz.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Kütahya’ya AK yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirten AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Her derde deva şifalı sularıyla ünlü Kütahya’nın sağlık turizminin gözde illerinden olması hedefine kararlılıkla ilerliyoruz. 38 bin metrekare alanda pandemi sürecine rağmen yapımı devam eden fiziki imkanlarıyla tam teşekküllü modern bir rehabilitasyon merkezi olacak olan Yoncalı Hastanemizin de bu hedefimize ulaşmamızda önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Betonarme işleri tamamlanan hastanemizi inşallah, mümkün olan en kısa sürede tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.
İnceleme gezisine AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç’ta katıldı.

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