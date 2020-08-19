SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Kutlamalar sırasında 36 gözaltı

Kutlamalar sırasında 36 gözaltı

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 19.08.2020 14:24 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez finale yükselen Paris Saint-Germain'de (PSG) taraftarlar, Paris'teki kutlamalar sırasında polisle çatıştı.

Kutlamalar sırasında 36 gözaltı

Paris Saint-Germain'de taraftarlar, Paris'teki kutlamalar sırasında polisle çatıştı.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanan karşılaşmanın ardından Fransa'nın başkenti Paris'teki Şanzelize Caddesi'ne çıkan binlerce PSG taraftarı, meşaleler yakarak takımları lehine tezahüratta bulundu.

Sosyal mesafe ve maske kurallarına çok az kişinin uyduğu kutlamalar sabahın ilk saatlerine kadar devam ederken, PSG'li taraftarlar ile emniyet yetkilileri arasında çatışmalar yaşandı.

Paris Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, kamu mallarına zarar verme, otoriteye karşı gelme ve hırsızlık gibi gerekçelerle kutlamalar sırasında 36 kişi gözaltına alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısında yeniden yükselişe geçen Paris'te kapalı tüm alanlarda ve bazı meydanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar 'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar
Devler Ligi'nde finalin adı belli oluyorDevler Ligi'nde finalin adı belli oluyor
G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir?G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bayern Münih Barcelona'ya acımadı! 8-2'lik tarihi skor
Bayern Münih Barcelona'ya acımadı! 8-2'lik tarihi skor
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bayern Münih - Chelsea: 4-1 (Maç Sonucu)
Bayern Münih - Chelsea: 4-1 (Maç Sonucu)
Lyon zoru başardı, Devler Ligi’nde son 8’e kaldı
Lyon zoru başardı, Devler Ligi’nde son 8’e kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kutlamalar sırasında 36 gözaltı
Kutlamalar sırasında 36 gözaltı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist PSG
Devler Ligi'nde finalin adı belli oluyor
Devler Ligi'nde finalin adı belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı
Manchester City’yi 3-1 mağlup eden Lyon, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde
Lyon yarı finalde!
Bayern Münih Barcelona'ya acımadı! 8-2'lik tarihi skor
Bayern Münih Barcelona'ya acımadı! 8-2'lik tarihi skor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.