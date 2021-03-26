Kutlamalara devam eden Nurgül Yeşilçay, hediyeyi görünce çığlık çığlığa kaldı

Sevilen oyuncu Nurgül Yeşilçay, Fox Tv’nin Kefaret dizisinde her hafta sevenlerinin karşısına çıkıyor. Başarılı oyuncu, dizide kızı kaçırılan ve yıllar sonra yeniden bulunan Zeynep isimli bir anneye hayat veriyor. Dram konulu dizideki oyunculuğu ile yine izleyenlerden büyük beğeni alan Yeşilçay, sosyal medyada ise takipçilerine kahkahalar attırıyor.

NURGÜL YEŞİLÇAY 45 YAŞINDA

26 Mart 1976 doğumlu olan oyuncu, bugün yeni yaşını kutluyor. Aslında birkaç gün önce dizideki kızını oynayan küçük meslektaşının verdiği bir çiçekle doğum gününü başlatmıştı.

Öncesinde yapılan kutlamaların ardından bugün de oğlu ve bir arkadaşından bir çiçek aldı oyuncu. Belli ki birlikte eğlenceli bir mizansen yapılmıştı hep birlikte.

Nurgül Yeşilçay, kapıyı açıp çiçeği görünce bir anda çılgınlar gibi zıplamaya başladı. Ev hali ile görülen oyuncu, salonun ortasında oğlu ve arkadaşı ile dört dönmeye başladı.

Nurgül Yeşilçay’ın doğum günü coşkusu: “Bir çiçeğe bu kadar sevinmeyeceksek neden doğduk ????” pic.twitter.com/PyLBjU7TRd — ÇapaMag Magazine (@CapaMagMagazine) March 26, 2021

Bu anın videosunu paylaşırken de “Bir çiçeğe bu kadar sevinmeyeceksen neden doğduk?” notunu düştü.



