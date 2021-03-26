MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kutlamalara devam eden Nurgül Yeşilçay, hediyeyi görünce çığlık çığlığa kaldı

Kutlamalara devam eden Nurgül Yeşilçay, hediyeyi görünce çığlık çığlığa kaldı

26.03.2021 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nurgül Yeşilçay, bir haftadır doğum günü için gelen tebrikleri ve hediyeleri kabul ediyor. Sosyal medya hesabından da o anları paylaşan Nurgül Yeşilçay’a gelen son sürpriz oğlundan geldi.

Kutlamalara devam eden Nurgül Yeşilçay, hediyeyi görünce çığlık çığlığa kaldı

Sevilen oyuncu Nurgül Yeşilçay, Fox Tv’nin Kefaret dizisinde her hafta sevenlerinin karşısına çıkıyor. Başarılı oyuncu, dizide kızı kaçırılan ve yıllar sonra yeniden bulunan Zeynep isimli bir anneye hayat veriyor. Dram konulu dizideki oyunculuğu ile yine izleyenlerden büyük beğeni alan Yeşilçay, sosyal medyada ise takipçilerine kahkahalar attırıyor.

NURGÜL YEŞİLÇAY 45 YAŞINDA

26 Mart 1976 doğumlu olan oyuncu, bugün yeni yaşını kutluyor. Aslında birkaç gün önce dizideki kızını oynayan küçük meslektaşının verdiği bir çiçekle doğum gününü başlatmıştı.

Nurgül Yeşilçay kutlamalara başladıNurgül Yeşilçay kutlamalara başladı

Öncesinde yapılan kutlamaların ardından bugün de oğlu ve bir arkadaşından bir çiçek aldı oyuncu. Belli ki birlikte eğlenceli bir mizansen yapılmıştı hep birlikte.

Nurgül Yeşilçay, kapıyı açıp çiçeği görünce bir anda çılgınlar gibi zıplamaya başladı. Ev hali ile görülen oyuncu, salonun ortasında oğlu ve arkadaşı ile dört dönmeye başladı.

Bu anın videosunu paylaşırken de “Bir çiçeğe bu kadar sevinmeyeceksen neden doğduk?” notunu düştü.

'Eşofmandan bıktım' diyen Nurgül Yeşilçay'dan dekolteli poz!'Eşofmandan bıktım' diyen Nurgül Yeşilçay'dan dekolteli poz!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
Melisa Uzunarslan kimdir?Melisa Uzunarslan kimdir?
Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?
Anahtar Kelimeler:
Nurgül Yeşilçay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne o dizi tutmuyor galiba...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

İsyan bayrağını çekti: 'Cinsel hayatımız bitti'

İsyan bayrağını çekti: 'Cinsel hayatımız bitti'

Değişimi şoke etti! Cesur pozlar

Değişimi şoke etti! Cesur pozlar

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

Diğer Haberler

Melisa Uzunarslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Son Yaz dizisindeki solist kimdir?

Melisa Uzunarslan kimdir?

Nevra Serezli kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Nevra Serezli biyografisi...

Nevra Serezli kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Serenay Sarıkaya kırmızı derin yırtmaçlı elbisesi ile büyüledi!

Kırmızı derin yırtmaçlı elbisesi ile büyüledi!

Kendall Jenner hamile mi? Annesi gündem oldu

Annesinin paylaşımı ortalığı karıştırdı

Zeynep Koçak'a hacker şoku!

Zeynep Koçak'a hacker şoku!

Mert Fırat kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Mert Fırat biyografisi...

Mert Fırat kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.