MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Eşofmandan bıktım' diyen Nurgül Yeşilçay'dan dekolteli poz!

'Eşofmandan bıktım' diyen Nurgül Yeşilçay'dan dekolteli poz!

23.03.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kefaret dizisinde başrol oynayan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla adından söz ettirdi. 44 yaşındaki oyuncu, "Eşofmandan bıktım" diyerek siyah derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı.

'Eşofmandan bıktım' diyen Nurgül Yeşilçay'dan dekolteli poz!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kefaret dizisinde Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar ve Ege Kökenli giib isimlerle başrol oynayan Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından yayınladığı pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı.

44 yaşındaki başarılı oyuncu, "Eşofmandan, eşortmandan, aşortmandan sıkıldım... Yabancılar anlamayacak" diyerek siyah yırtmaç detaylı elbisesiyle poz verdi.

esofmandan-biktim-diyen-nurgul-yesilcay-derin-14013547_9848_m

Güzelliğiyle her daim beğeni toplayan oyuncunun, dağınık toplanan saçları doğal makyajı ve turuncu taşlı küpeleri göz kamaştırdı.

ÜNLÜ OYUNCULAR DA YORUM YAPTI

Oyuncunun kısa sürede 100 binden fazla beğeni alan fotoğrafına Azra Akın ve Burcu Kara'dan yorum geldi. Akın kalpli gülen ve alev emojileri koyarken Kara da nota çok güldüğü göstermekten için kahkaha emojisi ekledi.'

esofmandan-biktim-diyen-nurgul-yesilcay-derin-14013547_8024_m

Oyuncu 1 hafta önce Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflara "Makyaj bana çok yakışıyor" demiş ve beğeni rekoru kırmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış! Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış!
Özge Ulusoy'un başına çöp poşeti geçirdilerÖzge Ulusoy'un başına çöp poşeti geçirdiler
Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?
Anahtar Kelimeler:
Nurgül Yeşilçay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İstanbul Sözleşmesi yorumu! Beştepe'yi de etiketledi

İstanbul Sözleşmesi yorumu! Beştepe'yi de etiketledi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İbo Show'a katıldı! Estetikli hali olay oldu

İbo Show'a katıldı! Estetikli hali olay oldu

Bir Zamanlar Müge Anlı yerine o vardı! Son hali inanılmaz...

Bir Zamanlar Müge Anlı yerine o vardı! Son hali inanılmaz...

Naz Mila'dan olay paylaşım! Takipçilerini şaşı etti

Naz Mila'dan olay paylaşım! Takipçilerini şaşı etti

Diğer Haberler

Nesrin Cavadzade'den şarkı sürprizi

Nesrin Cavadzade'den şarkı sürprizi

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı

Arka Sokaklar'da korona şoku! Ünlü oyuncu karantinada

Özge Ulusoy'un başına çöp poşeti geçirdiler

Özge Ulusoy'un başına çöp poşeti geçirdiler

Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na olay mesaj!

Bomba mesaj! 'Burnun...'

Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi nerede çekildi? İşte Kutsal Damacana 3: Dracoola filminin oyuncuları...

Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi nerede çekildi?

Ajdar konser için 5 milyon euro istedi yetmedi bir de...

Ajdar konser için 5 milyon euro istedi yetmedi bir de...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.