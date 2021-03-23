Nurgül Yeşilçay kutlamalara başladı

Fox Tv’de yayınlanan Kefaret dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay, kamera arkasından rol arkadaşlarıyla birlikte bol bol fotoğraf paylaşan isimlerin başında geliyor. Nurgül Yeşilçay, dizide kızı kaçırılan ve yıllar sonra kızana kavuşan ancak başına bin bir bela gelen Zeynep’i oynuyor.

NURGÜL YEŞİLÇAY’IN DOĞUM GÜNÜ YAKLAŞIYOR

Pazar akşamlarının çok izlenen dizisiyle gündemde olan oyuncu, bu hafta doğum gününü kutlayacak. 26 Mart 1976 doğumlu olan oyuncunun sabırsız bir seveni var!

Dizide kızı kızını oynayan küçük oyuncu Bahar Ece Yılmaz, Nurgül Yeşilçay’a güzel bir sürpriz yapmış. Elinde çiçekleriyle doğum gününe 4 gün kala ilk kutlamayı yapan isim olmuş.

Nurgül Yeşilçay da bu güzel hediye ile küçük oyuncuyu fotoğraflayarak esprili bir mesaj bırakmış paylaşımına. Nurgül Yeşilçay, “Adı gibi bahar çiçekleriyle doğum günü haftamı başlatmış oldu. 7 gün 7 gece kutlayacağım” notunu düşmüş bu paylaşıma…

