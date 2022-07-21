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Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den şok sözler! Sessiz sakin evlenmişlerdi

21.07.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Kutsi'nin kısa bir süre önce dünyaevine girdiği eşi Sibel Ülker, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ülker, 1 yıldır psikolojik şiddete uğradığını söyledi.

Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den şok sözler! Sessiz sakin evlenmişlerdi

7 yıllık sevgilisi Feyza Çıpa'dan ayrılan Kutsi geçen yıl başrolünü oynadığı "Benim Adım Melek" dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker'le Gaziantep'te sessiz sedasız evlenmişti. Merak konusu olan bu evlilik cephesinde şok bir gelişme yaşandı. Sibel Ülker sosyal medyadan şiddete uğradığını açıkladı.

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"TEK TEK AÇIKLAYACAĞIM"

Ülker sosyal medyada takipten de çıktığı Kutsi'yle ilgili açıklamasında şu satırlara yer verdi: "Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım. Şu an söyleyeceğim tek şey; bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu ve o maskelerin altına hiç bilmediğiniz yüzleri var."

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Kutsi
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