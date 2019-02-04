Kutup Girdabı etkisi altındaki Amerika’dan inanılmaz fotoğraflar

Kutup Girdabı nedeniyle Antartika’dan daha soğuk günler geçiren ABD’de hava sıcakları sıfırın altında 55 dereceye kadar indi. Birçok eyalette soğuk hava nedeniyle hayat durma noktasına geldi. 'Kutup girdabı' olarak adlandırılan soğuk havanın en çok etkilediği yerlerin başında ise Şikago, Kuzey Dakota, Michigan ve Minnesota geldi.

İşte dondurucu soğukların yaşandığı ABD’den inanılmaz fotoğraflar...