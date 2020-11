"Kütüphane Şehri" ile çocuklar kitapla buluşuyor

Yavuzdemir, bu posterlerin belirli tarihlerde pencerelere asıldığını ve her bir çocuğun "Ben okuyorum" mesajı vererek, şehrin kütüphaneye benzediğini anlattı.

- Projenin ikinci adımı Konya'da başlatılacak

Projede her dairenin bir kitap, her katın bir raf, her apartmanın bir kitaplık ve şehrin kütüphane olduğu mesajının verildiğini anlatan Yavuzdemir, projenin ikinci adımının Konya'da yürütüleceğini söyledi.

Konya'dan da 220 başvuru aldıklarını aktaran Yavuzdemir, "Başvurular bir site, bir apartman ya da bir sokak için yapılabiliyor. Yaklaşık 2 bin-2 bin 500 kitap talebi geldi. Konya'dan 3 merkez olmak üzere 6 ilçeden başvuru aldık." dedi.

Kısıtlama döneminde evlerde vakit geçirmek zorunda kalan çocuklar için de güzel bir faaliyet olduğunu belirten Yavuzdemir, Kütüp-Anne Platformu ve Konya'daki destekçileri Okuyan Nesiller Derneği ile Karatay Belediyesinin sosyal medya hesaplarından kendilerine ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.