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Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

03.11.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turşu her ne kadar yaz sebzelerini saklamak için kullanılan bir yöntem olsa da her mevsimde ve neredeyse her yemeğin yanında tüketilebilen bir besin. Üstelik içeriğinde bulunan probiyotiklerle de sağlığımıza iyi geliyor. Peki kütür kütür, tam kıvamında ve lezzetli bir turşu nasıl hazırlanır? İşte turşu kurmakla ilgili bilmeniz gereken her şey.

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Bağırsak sağlığında önemli yeri olan turşular, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Evde hazırlanan turşular probiyotik açısından daha zengin. Fakat kütür kütür turşu yapmak her zaman kolay olmayabiliyor. Sizin için kıvamında ve lezzetli turşu yapmanın püf noktalarını araştırdık. Hadi, birlikte inceleyelim.

1. Plastik yerine cam kavanoz kullanın

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Turşu kurarken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, turşuyu neyin içinde yapacağınız. Plastik kaplar yerine cam kavanozlar tercih etmeniz çok önemli. Plastikteki bazı maddeler, turşu fermente olurken turşuya geçiyor ve kanserojen etkiler yaratabiliyor. Bu sebeple cam gibi sağlıklı materyalleri kullanmanız gerekiyor. Paşabahçe Zest Click Lock Kavanoz, turşu yapmak için ideal. Hava geçirmeyen kapak sistemi sayesinde turşularınızın hava ile temasını kolayca kesebilirsiniz. Üstelik kilitli kapak sistemi kavanozu kolayca kapatmaya ve tek hamlede açmaya da yardım ediyor.

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2. Sebzeleriniz mutlaka taze olmalı

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Salatalık, havuç, domates ve lahana gibi pek çok sebzenin turşusunu yapmak mümkün. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, turşu kurmak için seçtiğiniz sebzenin taze olması. Taze olmayan sebzeler turşuyu yumuşatır. Ayrıca sebzelerin mutlaka ezilmemiş ve hasar görmemiş olması gerekiyor. Ezilen ve hasar gören sebzelerde istenmeyen bakteriler görülebilir. Bu bakteriler de turşuda olması gereken yararlı probiyotiklerin etkinliğini ve miktarını azaltabilir. Hatta turşunun bozulmasına bile neden olabilir. Bu sebeple turşunuz için mutlaka taze ve kaliteli sebzeler seçin.

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3. Kullandığınız sirke çok önemli

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Turşunun en önemli adımlarından biri de sirke. Kıvamında bir turşu yapmak için mutlaka kaliteli ve doğal sirkeleri tercih etmelisiniz. Üzüm sirkesi kullanabileceğiniz gibi elma sirkesini de tercih edebilirsiniz. Elma sirkesinin yoğunluğunu ve lezzetini sevenler için önerimiz, Organik Elma Sirkesi. Tamamen doğal olan sirke; mevsime, bölgeye ve ürünün kalitesi dikkate alınarak doğru hasat zamanında ve tam olgunluğa ulaşmış meyveler kullanılarak elde ediliyor. Doğal fermantasyon yöntemi kullanılan sirkeyi çiğ beslenme için de tüketebilirsiniz.

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4. Mutlaka kaya tuzu kullanın

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Tuz hem zararlı bakterilerin oluşmasını engeller hem de turşuda istenilen sertliği sağlar. Ancak kullanılacak tuz miktarını iyi ayarlamalısınız. Eğer çok fazla tuz eklerseniz turşunuz erir. Ayrıca mutlaka kaya tuzunu tercih etmelisiniz çünkü sofra tuzları da turşuyu eritir. Turşu yapmak için ideal olan Purelife Anatolia Kaya Tuzu, İç Anadolu'dan geliyor. Bu tuz sadece öğütülüyor ve hiçbir kimyasal işlemden geçmiyor. Kum içermemesi için 4 ayrı elekten geçirilen tuz, boya ve katkı maddesi de içermiyor. İnce öğütüldüğü için değirmen kullanmaya da gerek kalmıyor.

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5. Limon tuzu kullanın

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Turşu yapımında önemli olan bir diğer ürün ise limon tuzu. Daha çok asit oranı düşük olan sebzelerle yapılan turşularda kullanılması gerektiği düşünülse de limon tuzunun her turşuda olması gerekiyor. Limon tuzu turşunun berrak bir suya sahip olmasını sağlıyor. Ancak her şeyde olduğu gibi mutlaka turşuya koyacağınız limon tuzu miktarına dikkat etmelisiniz. Doğru oranda eklerseniz hem berrak hem de kütür kütür bir turşu elde edersiniz. Ancak fazla eklerseniz turşunuz çok ekşi olur. Doğal limonlar kullanılarak elde edilmiş Bağdat Limon Tuzu'nu lezzetli turşular için kullanabilirsiniz.

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6. İçme suyunu tercih edin

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Turşu suyunu hazırlamak için içme suyu kullanmalısınız. Kireç oranı yüksek, içinde zararlı olabilecek bakteriler bulunan ve paslı kaynaktan gelen suları tercih etmemelisiniz. Aksi halde hem sağlıklı bir turşu elde edemezsiniz hem de fazla kireç turşunun erimesine neden olur. Turşuya sirke ve suyu eşit oranda eklemelisiniz. Bunun biçin bir kapta sirke, su, tuz ve limon tuzunu iyice karıştırabilirsiniz. Tuz ve limon tuzunun erimesini sağladıktan sonra sebzeleri koyduğunuz kavanoza ekleyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta, tüm sebzelerin bu karışımın içinde kalması. Yüzeyde halan ve hava ile temas eden sebzelerde istediğiniz sonuca ulaşamazsınız.

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7. Sarımsak kullanarak fermantasyonu hızlandırın

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Katkı maddesi kullanmadan turşuyu olgunlaştırmanın ve tazeliğini korumanın yollarından biri de sarımsaklar. Turşu içine atacağınız birkaç diş sarımsak bu iş için yeterli olur. Sarımsakları ister turşunun en altına isterseniz üste yerleştirebilirsiniz. Bazen sarımsakların renk değiştirdiğini görebilirsiniz. Eğer turşuda herhangi bir bozulma yoksa korkmanıza gerek yok. Bu sarımsağın taze olduğunu gösteriyor. Ayrıca turşunuzda aroma isterseniz, maydanoz ya da defne yaprağı gibi bitkileri kullanabilirsiniz. Bu bitkileri turşuyu hazırladıktan sonra kavanozun en üstüne yerleştirmeniz yeterli.

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8. Fermantasyonu izleyebilirsiniz

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Turşuyu hazırladıktan sonra mutlaka kapağını sıkıca kapatmalı ve hava almasını engellemelisiniz. Bu sayede fermantasyonun hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlarsınız. Hava alan turşular fermente olmayacağı gibi bozulabilirler de. Eğer turşunun fermente olup olmadığından emin olamıyorsanız, bunun için eğlenceli bir yöntem kullanabilirsiniz. Gıda ile temasa uygun lateks bir eldiveni kavanozun başına geçirin. Eldivenin kavanozun hava almasını engellediğinden emin olun. Başlarda sönük duran eldiven, turşu fermente oldukça havaya kalkmaya başlayacak. İçi tamamen dolduğunda da turşunuz hazır demektir.

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9. Turşunuzu karanlık yerde muhafaza edin

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Turşuyu hazırladıktan sonra serin ve karanlık bir ortamda muhafaza etmelisiniz. Sıcak alanlar turşunun bozulmasına neden olur. Aydınlık alanlar ise fermente süresini uzatır. Eğer evinizde turşunuzu muhafaza edebileceğiniz bir alan yoksa, bir kiler dolabı alabilirsiniz. Yeni Vitrin %100 Mdf Çok Amaçlı Mutfak Dolabı, 2 kapaklı ve 8 raflı olması sayesinde, ihtiyacınız olan karanlık alanı fazla yer işgal etmeden ve kolayca sağlar. Çift kapılı olması sayesinde de turşularınızı yerleştirdiğiniz bölümü sürekli kapalı tutabilirsiniz. Ergonomik tasarımı ile çok yer kaplamayan dolap, şıklığıyla da mutfağınıza çok yakışacak.

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10. Turşu Kur ile hızlıca turşu yapabilirsiniz

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Eğer turşu yapmak için bu kadar uğraşmak istemiyorsanız, turşu kurma setlerini tercih edebilirsiniz. İlk defa turşu kuracaksanız, turşu kurma kiti edinerek pratiklik kazanabilir ve işinizi şansa bırakmadan lezzetli turşular hazırlayabilirsiniz. Hobs Turşu Yapım Seti size ihtiyacınız olan tüm ürünleri tek bir pakette sunuyor. Kavanozdan tuza, limon tuzundan defne yaprağına kadar tüm ürünler mevcut. Turşuyu hazırlama adımlarını da anlatan ürün sayesinde tam kıvamında, kütür kütür ve lezzetli turşular hazırlayabilirsiniz.

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