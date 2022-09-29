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Kuveyt Türk’ten tarım odaklı girişimlere çağrı

29.09.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz: - "Hayata geçirdiğimiz iş birlikleriyle ve anlaşmalarla sürdürülebilir bir tarım bankacılığı yapısını kurmak ve geliştirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor"

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, yenilikçi fikirlerin hayat bulması için kurduğu Fikrinn Platformu üzerinden yeni çağrısını tarım odaklı girişimlere yaptı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, tarım odaklı girişimleri desteklemek ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla fikir üretme çağrısında bulundu.

Fikrinn Platformu üzerinden gerçekleştirilen çağrıyla tarım odaklı girişimlere müşteri edinme imkânı, finansmana kolay ulaşım, yatırım ağlarına erişim, Kuveyt Türk ve iştirakleriyle iş birliği yapma ile mentorluk desteği verilecek. 31 Ekim 2022 Pazartesi günü sona erecek olan çağrı kapsamında yapılan başvurular, kasım ayında jüri üyeleri tarafından değerlendirecek ve kamuoyuna duyurulacak.

- Hangi girişimler başvurabilecek?

Çağrı kapsamında, girişimlerin tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirlik, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları, yüksek tarım teknolojileri, tarım odaklı dijital pazaryeri, akıllı tarım uygulamaları gibi tarım bankacılığı alanlarına hitap etmesi gerekiyor. Girişimlerin bu alanlardaki hizmetlerini ve ürünlerini dijital araçlar kullanarak oluşturması da önem arz ediyor. Başvuracak girişimlerin ayrıca fikir aşamasından çıkmış, ürününü oluşturmuş ve müşterisi olan girişimler olması gerekiyor.

- "Tarım odaklı girişimleri destekleyip geleceğe hazırlayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, tarım odaklı girişimlere yaptıkları çağrıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Kuveyt Türk olarak, tarım bankacılığı alanında yenilikçi çözüm ve hizmetler sunmakla yetinmeyip, girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaya da gayret ettiklerinin altını çizen Delipoyraz, "Bu doğrultuda, girişimlerle iş birlikleri yapmayı, yolculuklarına katkıda bulunmayı önemsiyoruz. Hayata geçirdiğimiz iş birlikleriyle ve anlaşmalarla sürdürülebilir bir tarım bankacılığı yapısını kurmak ve geliştirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Çiftçilerimizden tedarikçilerimize, çalışanlarımızdan müşterilerimize kadar tüm paydaşlarımız için değer oluşturuyoruz. Yenilikçi fikirlere ulaşmak ve girişimleri desteklemek amacıyla kurduğumuz Fikrinn Platformu üzerinden gerçekleştirdiğimiz çağrımızla, fikir aşamasını başarıyla tamamlayarak ürününü oluşturan ve tarım sektörüne hizmet vermekte olan girişimleri destekleyip geleceğe hazırlayacak olmaktan dolayı heyecanlıyız. Tüm tarım odaklı girişimleri başvuruda bulunmak üzere Fikrinn Platformumuza bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Açıklamaya göre ayrıca, Kuveyt Türk’ün tarım odaklı girişimlere yönelik çağrısıyla ilgili detaylar ve başvurular için https://fikrinn.kuveytturk.com.tr/ adresi ziyaret edilebiliyor.

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