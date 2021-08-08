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Kuveyt'ten orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gelen ekip Muğla'ya vardı

08.08.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuveyt'ten orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gelen ekip Muğla'ya vardı

İSTANBUL (AA) - Kuveyt'in orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gönderdiği ekip, Muğla'ya ulaştı.

Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt'ten Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele için ekip geldiği belirtildi.

Açıklamada, 41 kişilik itfaiye ekibinin yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere Dalaman'a ulaştığı ifade edildi.

Kuveyt İtfaiye Genel Kuvvetleri Başkanı Halid Mikrad, dün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye destek için ekip gönderileceğini duyurmuştu.

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