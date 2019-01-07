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Kuvözdeki bebeğe emzik işkencesi

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İLGİNÇ HABERLER  | 07.01.2019 10:58 | Son Güncelleme

Rusya’ya bağlı İnguşetya Özerk Cumhuriyeti’nde, ciğerlerinden sorunu olan ve kuvözde tedavi gören bir bebeğin emziği, hastane personeli tarafından bantla ağzına yapıştırıldı.

İnguşetya Özerk Cumhuriyeti’nde ciğerlerinde sorun olduğu tespit edilen yeni doğan bir bebek, tedavi için doktorlar tarafından kuvöze alındı.

Oksijen tedavisinin yanı sıra ilaç tedavisi de gören bebeğe yapılanlar akıllara durgunluk getirdi.

Hastane personeli olduğu iddia edilen bir kişi, solunum cihazını çıkararak bebeğe emzik verip ardından düşmesin diye emziği bebeğin ağzına bantla yapıştırdı.

Başka bir hastane personeli bebeğin durumunu görünce görüntüsünü çekip sosyal medyada yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
emzik işkencesi rusya

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