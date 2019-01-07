Kuvözdeki bebeğe emzik işkencesi

İnguşetya Özerk Cumhuriyeti’nde ciğerlerinde sorun olduğu tespit edilen yeni doğan bir bebek, tedavi için doktorlar tarafından kuvöze alındı.

Oksijen tedavisinin yanı sıra ilaç tedavisi de gören bebeğe yapılanlar akıllara durgunluk getirdi.

Hastane personeli olduğu iddia edilen bir kişi, solunum cihazını çıkararak bebeğe emzik verip ardından düşmesin diye emziği bebeğin ağzına bantla yapıştırdı.

Başka bir hastane personeli bebeğin durumunu görünce görüntüsünü çekip sosyal medyada yayınladı.

