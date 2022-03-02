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Kuyumcu çalışanını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

02.03.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuyumcu çalışanını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Antalya'da kuyumcu dükkanında çalışanı öldürüp altınları çalan sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Serdar Ö, tutuklu bulunduğu cezaevinden Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın soygunu planlayarak kuyumcu çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü öldürdüğü belirtti. Savcı, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme, "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Serdar Ö, soygunu tasarladığını ancak Gür'ü öldürme niyetinin olmadığını savundu.

Olay sonrasında 112'yi arayarak sağlık ekibi çağırdığını iddia eden Serdar Ö, tek amacının altınları alarak iş yerinden ayrılmak olduğunu söyledi.

Sanık, yaptıklarından pişman olduğunu ifade etti.

Sanık avukatı İlkim Şeyma Büyükkaçar ise sanığın olayda öldürme kastının olmadığını savunarak müvekkilinin cezasında indirim hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan 14 yıl ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulamadı.

- "Allah kimseye böyle bir acı vermesin"

Öldürülen Abuzer Atakan Gür'ün eşi Nurcan Gür, duruşma sonrası gazetecilere, adaletin yerini bulduğunu söyledi.

Çocuklarıyla çok büyük acı yaşadıklarını anlatan Gür, "Eşim geri gelecek mi? Gelmeyecek. Ama içim soğudu. Bir başkasına daha yapamayacak. Mahkeme heyeti sanığa indirim uygulamayarak adaletli davrandı." diye konuştu.

Oğul Gürkan Gür de mahkemenin kararından memnun olduklarını dile getirerek, "Sanık hapisten çıkamayacak şekilde cezasını aldı." dedi.

- Olay

Kepez ilçesindeki kuyumcuya 29 Ekim 2021'de gelen Serdar Ö, silahla iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü (48) öldürmüş ve yaklaşık 2 kilogram altını çalarak kaçmıştı. Tanınmamak için başına doladığı sargı beziyle kendisini kamufle etmeye çalıştığı ve yüzüne de yapay ben yapıştırdığı belirlenen şüpheli, Afyonkarahisar'da yol denetimi sırasında yakalanarak tutuklanmıştı.

Serdar Ö'nün, 17 Ekim 2020'de başka bir kuyumcu dükkanı da polis kıyafeti giyip kask takarak soyduğu tespit edilmişti. Sanık hakkında bu suçtan da 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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cinayet antalya Kuyumcu

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