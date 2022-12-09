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Kuyumcuda tezgahta altın bulamayınca cep telefonunu çalarak kaçtı

09.12.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da kuyumcu akşam kapattığı sırada dükkana giren şahıs, tezgahın üzerindeki cep telefonunu çalarak kaçtı. O anlar güvelik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam merkez Kayapınar ilçesi Metropol semtindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dükkanını kapatma hazırlığı yapan kuyumcu Abdulselam Çelik su içmek için lavabo tarafına gitti. Bu sırada içeri giren ve maske takan bir şahıs, etrafta altın bulamayınca masanın üzerindeki cep telefonunu alarak kaçtı. Durumu fark eden Çelik’in kızı koşarak babasına haber verdi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, emniyete başvuran Abdulselam Çelik şahsın yakalanmasını istedi.

Çelik, “Son zamanlarda sektörümüz yapılamaz hale geldi. Dün akşam iş yerimi kapatırken telefonum tezgahın üzerinde iken lavaboda su içmeye gidip geldim. Biri telefonumu alıp kaçtı. Elimdeki görüntülerde çocuğun yüzü net görülüyor. Kaydı alıp emniyete verdim. Bunların üzerinde durulması lazım. Yakalanıp gereken ceza verilmezse artık yaşanılmaz hale gelir” dedi.

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