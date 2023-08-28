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Kuzenler Firarda konusu nedir, oyuncuları kim? Kuzenler Firarda filmi nerede ve ne zaman çekildi?

28.08.2023 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzenler Firarda filmi 28 Ağustos Pazartesi akşamı televizyon izleyicilerinin gündeminde yer aldı. Komedi türünü ele alan Kuzenler Firarda filmi eğlence dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Peki, Kuzenler Firarda konusu nedir, oyuncuları kim? Kuzenler Firarda filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Kuzenler Firarda filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. Film, bir Ege kasabasında yaşayan iki teyze kızı Fatma ve Ayşe'nin taşranın yoksunluğundan bıkıp İzmir’e doğru macera dolu bir yolculuğa çıkmasını anlatıyor. İşte Kuzenler Firarda filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

KUZENLER FİRARDA KONUSU

Bir Ege kasabasında yaşayan iki teyze kızı Fatma ve Ayşe, taşranın yoksunluğundan bıkıp İzmir’e doğru macera dolu bir yolculuğa çıkarlar. Kapana kısılmış, evden tarlaya, tarladan çarşıya geçen sıkıcı yaşamlarından kurtulmalarının tek yolu evlilik gibi gözükse de aşktan yana pek de şansları yaver gitmez. Kızların tek evlilik potansiyeli; namı diğer “su katılmamış salak ve avanak ikilisi” Kamil ve Çetin’dir. Kızlar kısmetlerini reddedip, hayatlarına isyan ederler. Bir şekilde bu köyden çıkıp, dış dünyayı görmeleri lazımdır. Sonunda bunu yapmak için ellerine bir fırsat geçer; arkadaşlarının İzmir”deki düğününe davet edilirler. Kuzenlerin sosyal medya paylaşımları yüzünden kasaba halkı yolculuktan haberdar olur. Kamil ve Çetin kızların peşine düşerler, sevdiceklerini kurtlara kuşlara yem etmeye niyetleri yoktur. Ve hızlı, tempolu, eğlence dolu bir yol hikayesi başlar.

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KUZENLER FİRARDA OYUNCULARI

Kuzenler Firarda filmi oyuncuları arasında Gonca Vuslateri, Asuman Dabak, Barış Kıralioğlu, Levent Çimen, Bala Atabek yer almaktadır.

KUZENLER FİRARDA NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kuzenler Firarda Ege'nin incisi İzmir'in bir kasabasında çekilmiştir. Film 2021 yılında vizyona girmiştir.

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