Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kuzey Kore'de ilginç uygulama! Göğsünü büyüten kadınlar tespit edilecek

Kuzey Kore'de yaşa dışı meme büyütme operasyonu yapan bir doktor yakalandı. Yargılanan doktorla birlikte kadınlar da ağır cezalarla karşı karşıya geldi. Sariwon kentinde meme ameliyatı olan kadınların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kuzey Kore'de ilginç uygulama! Göğsünü büyüten kadınlar tespit edilecek

Güney Koreli haber kuruluşu Daily NK'in haberine göre Kuzey Kore'nin Sariwon kentinde geçen ayın ortalarında bir kültür merkezinde yasadışı meme büyütme ameliyatı yapan bir doktora ve ameliyatı yaptıran kadınlara kamu davası açıldı.

Kuzey Kore de ilginç uygulama! Göğsünü büyüten kadınlar tespit edilecek 1

"SOSYALİST SİSTEME İHANET ETTİNİZ"

Tecrübesiz bir doktorun Çin'den ithal ettiği silikonla yasadışı meme büyütme ameliyatı yaptığı ortaya çıktı. Yargılanan doktorun mahkemesine katılan iki kadın, "vücutlarını güzelleştirmek için" ameliyat olduklarını söylese de hakim, kadınların "süs düşkünlüğüne kapıldığını ve sosyalist sisteme ihanet ettiğini" söyledi.

Kuzey Kore de ilginç uygulama! Göğsünü büyüten kadınlar tespit edilecek 2

MEME AMELİYATI YAPANLAR TESPİT EDİLECEK

Sariwon kentindeki yönetimin, meme ameliyatı olup olmadığını tespit etmek için şüpheli görülen kadınların hastanede fiziksel muayeneden geçirildiği bir uygulama başlattığı ortaya çıktı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
11 yaşındaki öğrencisine cinsel istismar: 33 bin mesaj!11 yaşındaki öğrencisine cinsel istismar: 33 bin mesaj!
35 yıl sonra idam edildi! Ölmeden önce son kez bakın ne dedi35 yıl sonra idam edildi! Ölmeden önce son kez bakın ne dedi

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.