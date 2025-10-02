Kuzey Kore'de ilginç uygulama! Göğsünü büyüten kadınlar tespit edilecek

Güney Koreli haber kuruluşu Daily NK'in haberine göre Kuzey Kore'nin Sariwon kentinde geçen ayın ortalarında bir kültür merkezinde yasadışı meme büyütme ameliyatı yapan bir doktora ve ameliyatı yaptıran kadınlara kamu davası açıldı.

"SOSYALİST SİSTEME İHANET ETTİNİZ"

Tecrübesiz bir doktorun Çin'den ithal ettiği silikonla yasadışı meme büyütme ameliyatı yaptığı ortaya çıktı. Yargılanan doktorun mahkemesine katılan iki kadın, "vücutlarını güzelleştirmek için" ameliyat olduklarını söylese de hakim, kadınların "süs düşkünlüğüne kapıldığını ve sosyalist sisteme ihanet ettiğini" söyledi.

MEME AMELİYATI YAPANLAR TESPİT EDİLECEK

Sariwon kentindeki yönetimin, meme ameliyatı olup olmadığını tespit etmek için şüpheli görülen kadınların hastanede fiziksel muayeneden geçirildiği bir uygulama başlattığı ortaya çıktı.