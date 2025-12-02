Mynet Trend

Eşini öldürmeye çalışmıştı! Eski güzellik kraliçesinden gündem olan talep

Eski eşini öldürmesi için kiralik katil tuttuğu iddia edilen ve iki yıldır yargılanmayı bekleyen Georgia güzellik kraliçesi Lindsay Shiver, mahkemeden bir talepte bulundu. Nedeni ise gündem oldu.

Eski Georgia güzellik kraliçesi Lindsay Shiver, eşi Robert Shiver'ı öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddiasıyla Bahamalar'da iki yıldır yargılanmayı bekliyor.

TALEBİ GÜNDEM OLDU

Takip cihazı takılan Shiver, mahkemeden takip cihazının çıkarılmasını istedi. Cihaz nedeniyle modellik ve fenomenlik tekliflerini kabul edemediğini söyleyerek kariyerine yeniden başlamak istediğini belirtti.

Cihazı çıkarma gerekçesi olarak "acılı morluklar ve yaralar oluşturması", "uyku düzenini bozması" ve "çocuklarını travmatize etmesi" gösterildi. Talebi ise 8 Aralık'ta görüşülecek.

