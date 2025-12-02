Eşini öldürmeye çalışmıştı! Eski güzellik kraliçesinden gündem olan talep

Eski Georgia güzellik kraliçesi Lindsay Shiver, eşi Robert Shiver'ı öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddiasıyla Bahamalar'da iki yıldır yargılanmayı bekliyor.
Takip cihazı takılan Shiver, mahkemeden takip cihazının çıkarılmasını istedi. Cihaz nedeniyle modellik ve fenomenlik tekliflerini kabul edemediğini söyleyerek kariyerine yeniden başlamak istediğini belirtti.
Cihazı çıkarma gerekçesi olarak "acılı morluklar ve yaralar oluşturması", "uyku düzenini bozması" ve "çocuklarını travmatize etmesi" gösterildi. Talebi ise 8 Aralık'ta görüşülecek.
