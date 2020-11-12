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Kuzey Makedonya kazandı! Tarihinde bir ilke imza attı...

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 12.11.2020 22:33 | Son Güncelleme

Avrupa Şampiyonası play-off elemelerinde Gürcistan'ı mağlup eden Kuzey Makedonya, tarihinde ilk kez turnuvaya katılacak.

Kuzey Makedonya kazandı! Tarihinde bir ilke imza attı...

Avrupa Şampiyonası play-off finalinde Gürcistan ile Kuzey Makedonya, karşı karşıya geldi. Kuzey Makedonya maçı 1-0 kazanarak şampiyonaya katılım hakkı kazandı.

Karşılaşmada Kuzey Makedonya'nın golü 56. dakikada bir dönem Galatasaray forması giyen Goran Pandev'den geldi.

Kuzet Makedonya'da Eljif Elmas karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.

TARİHİNDE İLK KEZ

Daha önce hiç büyük turnuvaya katılmayan Kuzey Makedonya, 1960 yılından beri düzenlenen turnuvada ilk kez temsil edilecek. Ülke 1991 yılından sonra Yugoslavya'dan ayrıldı.

C GRUBUNA DÜŞTÜLER

Tarihinde ilk kez turnuvaya katılım hakkı kazanan Kuzey Makedonya; C grubunda Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile mücadele edecek.

PLAY-OFF'TAKİ DİĞER MAÇLAR

22:45 Kuzey İrlanda - Slovakya
22:45 Macaristan - İzlanda
22:45 Sırbistan - İskoçya

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