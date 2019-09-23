Kuzey Yıldızı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şeref, Yıldız'ı kaçırıyor! Kuzey Yıldızı 2. son bölüm izle!

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın 2. bölüm final sahnesinde Kuzey, çıkan yangının sorumlusu olarak gördüğü, kendisinin ve kızlarının canını tehlikeye attığını düşündüğü Yıldız’a sert sözler söylerken, ikilinin arasında soğuk rüzgarlar esti. Kuzey’in sözleri karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Yıldız’ın neler yapacağı ise merak uyandırdı. Kendini köyüne kabul ettirmek, kızlarını bir arada tutmak, evini geçindirmek gibi dertlerle uğraşan Kuzey’in, Yıldız’la atışmaları izleyenleri gülümsetirken, Kamer ve Poyraz’ın yasak aşkının ortaya çıkmasıyla iki ailenin düşmanlığı giderek arttı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 28 Eylül Cumartesi ekrana gelecek olan 3. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Öfkeli halleriyle dikkat çeken Yıldız’ın atış talimi yaptığı tanıtımda Kadıoğulları ve Mollaoğulları arasındaki düşmanlık giderek artıyor. Bu kez Kuzey, Sefer’i denize atarken, Şeref Mollaoğlu Yıldız’ı kaçırmaya karar veriyor.

YILDIZ, KUZEY’İN İTİRAFIYLA YIKILIYOR!

Kuzey’in kendisini hiç sevmediğini öğrenen Yıldız’ın öfkesi daha da büyüyüp, kini daha da alevlendi. Kuzey bir yandan Yıldız’a karşı mücadele ederken bir yandan da kızlarıyla uğraştı. Okula başlayan kızlar daha ilk günden olay çıkarırken, Kuzey de iş aramaya başladı. Kuzey’e iş veren Sefer, ona dünyayı dar etti. Kuzey’in kız kardeşi Kamer ile Yıldız’ın erkek kardeşi Poyraz arasındaki yasak aşkın ortaya çıkmasıyla Mollaoğulları ve Kadıoğulları’nın asla küllenmeyen düşmanlığı yeniden alevlendi. Bu yangından en çok nasibini alan da Sefer oldu. Yıldız’ın intikamını almak için Kamer’i kaçıran Sefer ortalığı birbirine kattı.

KUZEY, ÇIKAN YANGINDAN YILDIZ’I SORUMLU TUTUYOR!

Karadeniz’i Kuzey’e dar etmeye yeminli Yıldız, her fırsatta onunla uğraşırken evin çatısında çıkan yangın Kuzey’in bütün emeklerini boşa çıkardı. Kuzey, yangının sorumlusu olarak gördüğü Yıldız’a ağır sözler sarf ederken, Yıldız duydukları karşısında yıkıldı.

REYTİNGLERDE ZİRVEDE YER ALDI!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 21 Eylül Cumartesi ekrana gelen bölümündeki heyecan ve eğlence dolu sahneleriyle izleyenleri ekran başına kilitledi. ABC1’de yüzde 5.91 rating ve yüzde 16.87 izlenme payı, Total’da 7.14 rating ve yüzde 19.75 izlenme payıyla birinci olan Kuzey Yıldız’ı İlk Aşk, AB’de ise yüzde 4.89 rating ve 13.78 izlenme payı elde etti.

Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #KuzeyYıldızıİlkAşk etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #KuzeyYıldızıİlkAşk etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 4 saat 30 dakika TT listesinde kaldı.

