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Kuzey Yıldızı dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Kuzey evi yakıyor!

10.04.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de yayınlanan sevilen dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, her Cumartesi izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Yıldız, ölümle pençeleşirken Kuzey tüm suçu kendinde aramıştı. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Kuzey Yıldızı dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Kuzey evi yakıyor!

Her Cumartesi saat 20:00'da Show TV'de yayınlanan sevilen dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Yıldız, ölümle pençeleşirken Kuzey tüm suçu kendinde aramıştı. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI (59. BÖLÜM)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ (58. BÖLÜM ÖZETİ)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 58. bölümünde sürpriz partiyle dünyanın en mutlu insanı olan çiftin o gün, belki de son mutlu günleriydi. Kuzey’in peşini bırakmayan kötü his, dönüp dolaşıp Yıldız’ı bulmuştu. Belki de bu nedenle Yıldız, ölümle pençeleşirken Kuzey tüm suçu kendinde aradı. Yıldız şu an belki de onun yüzünden ölümle cebelleşmekteydi. Belki de oğlu onun yüzünden bu haldedir. Kuzey, bu yüklerin hepsini kaldırabilecektir fakat Yıldız’ın kalbi durduğund, o zaman Kuzey için zaman duracaktır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (59. BÖLÜM)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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Show TV
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