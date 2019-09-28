Kuzey Yıldızı dizisinde tüm şüpheler Yıldız'ın üzerinde! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 3. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

KUZEY YILDIZI 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK? Herkes Kuzey’in evini onun yaktığını sanmaktadır. Dost kalmayı beceremeyen Kuzey ve Yıldız için bu olay bardağı taşıran son damladır. İkili artık ezeli düşmandır. Bir araya gelmeleri imkansızdır. Yıldız’ın tüm inkarlarına rağmen onu suçlamaya devam eder. Yıldız artık düşmanıdır. Yıldız, ne Kuzey’i ne de diğerlerini ikna edebilmiştir. Herkes Kuzey’in evini onun yaktığını sanmaktadır. Dost kalmayı beceremeyen Kuzey ve Yıldız için bu olay bardağı taşıran son damladır. İkili artık ezeli düşmandır. Bir araya gelmeleri imkansızdır. Kuzey, gerçek düşmanını unutup tüm okları Yıldız’ın üstüne çevirmiştir. Gerçek düşmansa kendini hatırlatmakta geç kalmayacaktır. Kuzey’in yanı başındadır. Bundan şimdilik kimsenin haberi yoktur.

Yıldız Kuzey’i, kendisini kaçırmakla suçluyor. Kızların yaylada köfte sattığı anlar izleyenleri gülümsetirken, Kuzey ve Yıldız’ın duygusal anları dikkat çekiyor. İkilinin aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kamer’in Poyraz’a kaçması Mollaoğulları’nı Kadıoğulları’na karşı mağlup etmiştir. Şeref Mollaoğlunun bu mağlubiyeti kabullenmeye niyeti yoktur. Pembe’yi kullanarak rövanşını alacaktır. Kuzey ve Yıldız; Pembe ve Nahide’nin ağına düşer. İki inatçı keçi yıllar sonra nihayet ya tüm kozlarını paylaşacak ya da birbirlerini affedeceklerdir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk geçtiğimiz Cumartesi akşamı heyecan dolu 2. bölümüyle ekrana geldi. Kuzey’in kendisini hiç sevmediğini öğrenen Yıldız’ın öfkesi daha da büyüyüp, kini daha da alevlendi.

Kuzey bir yandan Yıldız’a karşı mücadele ederken bir yandan da kızlarıyla uğraştı. Okula başlayan kızlar daha ilk günden olay çıkarırken, Kuzey de iş aramaya başladı. Kuzey’e iş veren Sefer, ona dünyayı dar etti. Kuzey’in kız kardeşi Kamer ile Yıldız’ın erkek kardeşi Poyraz arasındaki yasak aşkın ortaya çıkmasıyla Mollaoğulları ve Kadıoğulları’nın asla küllenmeyen düşmanlığı yeniden alevlendi. Bu yangından en çok nasibini alan da Sefer oldu. Yıldız’ın intikamını almak için Kamer’i kaçıran Sefer ortalığı birbirine kattı. Karadeniz’i Kuzey’e dar etmeye yeminli Yıldız, her fırsatta onunla uğraşırken evin çatısında çıkan yangın Kuzey’in bütün emeklerini boşa çıkardı. Kuzey, yangının sorumlusu olarak gördüğü Yıldız’a ağır sözler sarf ederken, Yıldız, duydukları karşısında yıkıldı.



