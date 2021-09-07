Kuzey Yıldızı dizisinin genç oyuncusu Gizem Güneş’ten olay yaratan jakuzi pozu

Binbir Gece dizisindeki rolüyle oyunculuk kariyerine başlayan son olarak Kuzey Yıldızı dizisinde canlandırdığı Feride karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncu Gizem Güneş, jakuzi pozlarıyla Instagram’ı yaktı geçti.
Instagram hesabını aktif olarak kullanan Gizem Güneş, siyah mayosuyla jakuziye girdi. Jakuziden iki farklı fotoğraf paylaşan genç oyuncu paylaşımına, “Yaz bitmemeli” notunu ekledi.
Jakuzide verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınlayan genç oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
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