Kuzey Yıldızı İlk Aşk 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız yeni bir maceraya giriyor!

Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 15 Şubat Cumartesi ekrana gelecek olan 21. yeni bölümünden eğlenceli bir fragman yayınlandı. Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaştığı Kuzey Yıldızı'nın yeni bölümünde eğlenceli anlar yaşanacak.

REYTİNGLERE DAMGA VURDU

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 8 Şubat Cumartesi akşamı ekrana gelen son bölümüyle yine izleyicilerini kahkahaya boğdu. Ekibin Kapadokya maceralarının ekrana geldiği bölüm heyecan ve eğlence dolu sahneleriyle seyircilerinden tam not aldı. Kuzey Yıldız’ı İlk Aşk ABC1’de yüzde 7.86 rating ve yüzde 17.65 izlenme payı ve Total’da 10.51 rating ve yüzde 22.77 izlenme payıyla birinci olurken, AB’de yüzde 5.96 rating ve 14.71 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #büyükbiraile etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #büyükbiraile etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 7 saat TT listesinde kaldı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız'ı almaya kararlı olan Kuzey kızlarından dedelerini ikna etmeleri için yardım istedi ancak Şeref'i ikna eden sonunda Yıldız oldu. Geriye Yaşar'la konuşmak ve aşklarının önündeki engelleri tamamen kaldırmak kaldı. Doktor, Pembe'ye olan aşkıyla bir sürpriz hazırlayıp evlenme teklif etti ancak Pembe bir kez daha doktoru reddetti. Kuzey ve Sefer'in "This is Ordu!" kurbanları bu sefer Emin ve Osman olurken, SefKuz'un eğlenceli anları ekran başındakilere kahkaha dolu anlar yaşattı. İki ailenin sonunda ikna olmasıyla Mollaoğlu ailesi Yıldız'ı istemeye gitti ancak Yaşar'ın bu aşka onay vermeye niyeti yoktu. Kuzey Yıldız'ına kavuşmayı beklerken, Yaşar "Evli adama kızımız yok!" sözleriyle herkesi şoke etti.