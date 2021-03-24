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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 57. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız'ın bebek heyecanı

24.03.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 57. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Kuzey ile Yıldız'ın bebekleri için doktor kontrolünde oldukları tanıtımda Nahide, cinsiyet partisi organize edeceğini söylüyor. Feride, Halil İbrahim ve Mete arasında kararsız kalırken, ikisi de Feride için birbirleriyle mücadele ediyor. Osman'ın direksiyon başında uyuyakalması korku dolu anlara sahne olurken, Kuzey ile Yıldız'ın bebeğinin cinsiyeti büyük bir merak konusu oluyor.

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 27 Mart Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan 57. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 56. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Tersanedeki patlamada ağır yaralanan Kuzey, hastanede ölüm kalım mücadelesi vermeye başladı. Yıldız, olanlardan dolayı kendini suçladı ve kocasını kaybetme korkusuyla büyük bir acı yaşadı. Yıldız ve kızların hastanedeki korku dolu bekleyişi ise müjdeli haberle sonlandı. Kuzey, hayati tehlikeyi atlatarak kendine geldi. Kuzey'in gözlerini açmasıyla herkes derin bir nefes aldı ancak Kuzey, söylenenleri tam olarak duymuyordu. Kuzey'in bu durumu başka bir panik havası yaratırken, doktor durumun geçici olduğunu söyledi. Evlerine geri dönen Kuzey ile Yıldız, büyük bir tehlike atlattı ancak bu sefer başka bir sorunla karşı karşıya kaldılar.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (5)

Yeni evli çift Poyraz ile Kamer'in büyük kavgası, Kuzey ile Yıldız'ı da etkiledi. Poyraz ve Kamer'in evlerine gelmesiyle kendilerini kavganın ortasında bulan Kuzey ile Yıldız, zor anlar yaşadı. İkisi de kendi kardeşini koruyunca kavga kaçınılmaz oldu. Kuzey, Poyraz'a yumruk atınca, Yıldız kardeşini de alarak evden ayrıldı. Yaşanan kavgadan sonra Kuzey, Yıldız'ın gönlünü almak için bir yol bulmaya çalıştı. Mavişinden uzak kalamayan Kuzey, serenat yaptı ancak Yıldız onu affetmedi. Bunun üzerine Kuzey, kızlarının da yardımıyla finalde Yıldız'ı kaçırmaya karar vererek harekete geçti.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (6)

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk (7)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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