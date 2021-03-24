Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 57. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız'ın bebek heyecanı

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 27 Mart Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan 57. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 56. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Tersanedeki patlamada ağır yaralanan Kuzey, hastanede ölüm kalım mücadelesi vermeye başladı. Yıldız, olanlardan dolayı kendini suçladı ve kocasını kaybetme korkusuyla büyük bir acı yaşadı. Yıldız ve kızların hastanedeki korku dolu bekleyişi ise müjdeli haberle sonlandı. Kuzey, hayati tehlikeyi atlatarak kendine geldi. Kuzey'in gözlerini açmasıyla herkes derin bir nefes aldı ancak Kuzey, söylenenleri tam olarak duymuyordu. Kuzey'in bu durumu başka bir panik havası yaratırken, doktor durumun geçici olduğunu söyledi. Evlerine geri dönen Kuzey ile Yıldız, büyük bir tehlike atlattı ancak bu sefer başka bir sorunla karşı karşıya kaldılar.

Yeni evli çift Poyraz ile Kamer'in büyük kavgası, Kuzey ile Yıldız'ı da etkiledi. Poyraz ve Kamer'in evlerine gelmesiyle kendilerini kavganın ortasında bulan Kuzey ile Yıldız, zor anlar yaşadı. İkisi de kendi kardeşini koruyunca kavga kaçınılmaz oldu. Kuzey, Poyraz'a yumruk atınca, Yıldız kardeşini de alarak evden ayrıldı. Yaşanan kavgadan sonra Kuzey, Yıldız'ın gönlünü almak için bir yol bulmaya çalıştı. Mavişinden uzak kalamayan Kuzey, serenat yaptı ancak Yıldız onu affetmedi. Bunun üzerine Kuzey, kızlarının da yardımıyla finalde Yıldız'ı kaçırmaya karar vererek harekete geçti.