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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 62. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey'i şoke eden telefon

28.04.2021 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 62. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Kuzey'in evde temizlik yaparken keyifli dakikalar yaşadığı tanıtımda gençlerin kumsalda karate yaptığı anlar dikkat çekiyor. Yıldız ile Nahide estetik yaptırmak için doktora giderken, ikilinin yaşayacakları heyecanla bekleniyor. Kuzey, aldığı bir telefondan sonra şoke olurken gerilimi artıran bu haberin ne olduğu büyük bir merak konusu oluyor.

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 1 Mayıs Cumartesi akşamı 62. bölümüyle ekrana gelecek.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 61. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bebeğinin kaçırıldığını düşünen Yıldız büyük bir korku yaşarken, Güney bebeği beşiğinden kızların aldığı ortaya çıktı. Güney'in kırkı için organizasyon düzenleyen Nahide, büyük bir titizlikle hazırlıklara başladı. Güney bebek için herkesi evde toplayan Nahide'nin verdiği küçük parti herkese keyif dolu anlar yaşattı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)

Bebeği için endişelenen Yıldız ise Kuzey'i de ikna ederek kursa gitmeye karar verdi. Kursa yazılan ikili, burada aslında bebek bakmayı bilmediklerini öğrendi. Kuzey, bebek bakma konusunda kendi bildiklerini anlatmaya çalışırken, çiftin kurs macerası yüzleri güldürdü. Kuzey ile Yıldız için her şey yolunda giderken Gökçe ve Mine, kardeşleri Güney ile dışarı çıkınca Yıldız'ın büyük korkusu gerçek oldu. Güney bebek ile sahilde oturan Mine, yanlarına gelen bir kadınla sohbet etmeye başladı. Güney'i kadına emanet edip su almaya giden Mine, döndüğünde büyük bir şok yaşadı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (6)
Güney, Leyla isminde bir kadın tarafından kaçırıldı. Polisler, akli dengesi yerinde olmayan kadının peşine düşerken finalde Güney, Leyla'nın ellerinden kayarak nehre düştü. Herkesi şoke eden olayın ardından Güney bebeğe ne olacağı büyük bir merak konusu oldu.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

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Aslıhan Güner
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