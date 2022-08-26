Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner göğüs dekolteli poz verdi!

Aslıhan Güner, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız rolüne hayat vererek oyunculuk kariyerini taçlandırdı. Seneler boyunca çok sayıda yapımla ekran önüne gelen Yılmaz, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Aslıhan Güner göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Ünlü oyuncunun o pozuna çok sayıda beğeni geldi.

Takipçileri o poza, "Bu ne güzellik", "Gözlerim kamaştı" gibi yorumlar yaptı.

34 yaşındaki Aslıhan Güner oyunculuk kariyerine yaklaşık 20 yıldır devam ediyor.

En son, uzak şehrin masalı adlı dizi ile ekran önüne gelmişti.





