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  4. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner göğüs dekolteli poz verdi!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner göğüs dekolteli poz verdi!

26.08.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Aslıhan Güner son zamanlarda, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya pozlarıyla da ön plana çıkıyor. Sosyal medyayı sık sık kullanan Güner, iddialı pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner göğüs dekolteli poz verdi!

Aslıhan Güner, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız rolüne hayat vererek oyunculuk kariyerini taçlandırdı. Seneler boyunca çok sayıda yapımla ekran önüne gelen Yılmaz, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Aslıhan Güner göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner göğüs dekolteli poz verdi!

Ünlü oyuncunun o pozuna çok sayıda beğeni geldi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner göğüs dekolteli poz verdi!

Takipçileri o poza, "Bu ne güzellik", "Gözlerim kamaştı" gibi yorumlar yaptı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner göğüs dekolteli poz verdi!

34 yaşındaki Aslıhan Güner oyunculuk kariyerine yaklaşık 20 yıldır devam ediyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner göğüs dekolteli poz verdi!

En son, uzak şehrin masalı adlı dizi ile ekran önüne gelmişti.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner göğüs dekolteli poz verdi!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner göğüs dekolteli poz verdi!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner göğüs dekolteli poz verdi!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner göğüs dekolteli poz verdi!

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