Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı izle, Yıldız'ın bebeğinin cinsiyeti belli oluyor!

Her Cumartesi saat 20:00'da Show TV'de yayınlanan sevilen dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Kuzey ölüm kalım mücadelesi verirken, Yıldız bu acı duruma kendisinin neden olduğunu düşünüp acı çekmişti. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (57. BÖLÜM)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (56. BÖLÜM)

Dizinin 56. bölümünde; Yeni bir hayata başlamak için adım atan Kuzey, artık ölüm kalım mücadelesi vermektedir. Onu sevenlerin elinden dua etmekten başka hiçbir şey gelmemektedir. Yıldız’ın acısı ise herkesinkinden daha büyüktür. Hem yirmi yıldır yolunu gözlediği aşkını kaybetmek üzeredir, hem de buna kendisinin neden olduğunu düşünmektedir. Elinden gelse, eski yaşamlarına kaldıkları yerden devam edecek, onu başka bir iş için zorlamayacaktır fakat artık her şey kaderin elindedir. Yıldız’ın da buna razı olup kabul etmekten başka şansı yoktur.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK DİZİSİ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (57. BÖLÜM)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.



