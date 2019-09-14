Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu! Kuzey Yıldızı 1. bölüm yeni fragmanı izle!

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Show TV’nin iddialı dizisi Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, 14 Eylül Cumartesi günü ekran yolculuğuna başlıyor.

KUZEY YILDIZI NEREDE ÇEKİLDİ?

Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturmaya hazırlanan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor. Dizi Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Yaylası’nda çekildi.

14 Eylül Cumartesi izleyicileriyle buluşacak olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yayınlanan yeni tanıtımı da büyük beğeni topladı. Karısının kendisini aldattığını ve tüm parayı alıp kaçtığını öğrenen Kuzey’in (İsmail Demirci) kızlarıyla birlikte köyüne geri döndüğü heyecan dolu tanıtımda, Kuzey’in geldiğini öğrenen Yıldız’ın (Aslıhan Güner) tepkisi sert oluyor. Yıldız’ın yıllar önce kendisini terk eden Kuzey’e öfkesi dinmezken, ikilinin atışmaları eğlenceli anlara sahne oluyor. Kızlarıyla birlikte köyüne geri dönen Kuzey’e neler olacağı ise merakla bekleniyor. Dizi eğlenceli hikayesiyle şimdiden adından söz ettireceğe benziyor.