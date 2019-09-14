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Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu! Kuzey Yıldızı 1. bölüm yeni fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 14.09.2019 01:21 | Son Güncelleme

Kuzey Yıldızı dizisi 1. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk 1. bölümüyle 14 Eylül Cumartesi akşamı ekrana gelecek. Peki Kuzey Yıldızı oyuncuları kimler, konusu nedir? Kuzey Yıldzı nerede, hangi yaylada çekiliyor? Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturmaya hazırlanan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ta ok başarılı isim de rol alıyor. İşte Kuzey Yıldızı 1. bölüm fragmanı.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Show TV’nin iddialı dizisi Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, 14 Eylül Cumartesi günü ekran yolculuğuna başlıyor.

KUZEY YILDIZI NEREDE ÇEKİLDİ?
Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturmaya hazırlanan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor. Dizi Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Yaylası’nda çekildi.

Kuzey Yıldızı (4)

14 Eylül Cumartesi izleyicileriyle buluşacak olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yayınlanan yeni tanıtımı da büyük beğeni topladı. Karısının kendisini aldattığını ve tüm parayı alıp kaçtığını öğrenen Kuzey’in (İsmail Demirci) kızlarıyla birlikte köyüne geri döndüğü heyecan dolu tanıtımda, Kuzey’in geldiğini öğrenen Yıldız’ın (Aslıhan Güner) tepkisi sert oluyor. Yıldız’ın yıllar önce kendisini terk eden Kuzey’e öfkesi dinmezken, ikilinin atışmaları eğlenceli anlara sahne oluyor. Kızlarıyla birlikte köyüne geri dönen Kuzey’e neler olacağı ise merakla bekleniyor. Dizi eğlenceli hikayesiyle şimdiden adından söz ettireceğe benziyor.

Kuzey Yıldızı (1)

KUZEY YILDIZI GENEL KONUSU NEDİR?
Kuzey’in tek bir lafıyla bu alev ya sönecek ya da tüm Karadeniz’i yakacak bir yangına dönüşecektir. Herşey, Kuzey’in iki dudağının arasındadır.
Kuzey Yıldızı (5)
Kuzey’le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Yıldız, Kuzey’i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Yıldızla sözlenip üniversite okumaya İstanbul’a gittiğinde başka bir kadına aşık olup evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur olmasına ama Yıldız’a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. Kuzey, yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir. Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orda kalacaktır. Ama Yıldız, onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de; biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve Kuzey yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır. Kuzey’i ne kendi ailesi, ne de diğer köylüler kabul etmemektedir. Yıldız da bulduğu her fırsatta Karadeniz’i Kuzey’e dar etmektedir. Yıldız ne yaparsa yapsın, dövse de sövse de hıncını alamaz. İçindeki küllenmek bilmeyen öfke, daha da alevlenmiştir. Kuzey’in tek bir lafıyla bu alev ya sönecek ya da tüm Karadeniz’i yakacak bir yangına dönüşecektir. Herşey, Kuzey’in iki dudağının arasındadır.

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KUZEY YILDIZI OYUNCULARININ EĞLENCELİ KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİ
Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Show TV’de 14 Eylül Cumartesi akşamı ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın afiş çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Çekimler sırasında oyuncular ve ekibin keyifli dakikaları objektiflere yansıdı.


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