Kuzey Yıldızı'nın Feride'si Gizem Güneş mini elbisesiyle poz verdi!

Gizem Güneş'in Instagram'da 1.6 milyonluk takipçi kitlesi bulunuyor. Takipçileri için sık sık paylaşım yapan isim, bu defa mini elbisesiyle gündeme geldi.

MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Gizem Güneş'in iddialı pozuna kısa sürede binlerce beğeni geldi.

O poza takipçileri, "Fizik kadın", "Bu güzellik halis mi?" gibi yorumlar yaptı.

30 Kasım 1995 İstanbul doğumlu Gizem Güneş 26 yaşındadır.

Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü'nü tamamladı.

İlk kez, 2007'de yayınlanan Binbir Gece dizisinde rol aldı.





