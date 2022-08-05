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Kuzey Yıldızı'nın Feride'si Gizem Güneş mini elbisesiyle poz verdi!

05.08.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Yıldızı dizisinde Feride rolüyle tanınan Gizem Güneş, ekranların tanınan simalarından biri oldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Güneş, pozlarıyla da adından söz ettirmeye başladı.

Kuzey Yıldızı'nın Feride'si Gizem Güneş mini elbisesiyle poz verdi!

Gizem Güneş'in Instagram'da 1.6 milyonluk takipçi kitlesi bulunuyor. Takipçileri için sık sık paylaşım yapan isim, bu defa mini elbisesiyle gündeme geldi.

MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Gizem Güneş'in iddialı pozuna kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Kuzey Yıldızı'nın Feride'si Gizem Güneş mini elbisesiyle poz verdi!

O poza takipçileri, "Fizik kadın", "Bu güzellik halis mi?" gibi yorumlar yaptı.

Kuzey Yıldızı'nın Feride'si Gizem Güneş mini elbisesiyle poz verdi!

30 Kasım 1995 İstanbul doğumlu Gizem Güneş 26 yaşındadır.

Kuzey Yıldızı'nın Feride'si Gizem Güneş mini elbisesiyle poz verdi!

Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü'nü tamamladı.

Kuzey Yıldızı'nın Feride'si Gizem Güneş mini elbisesiyle poz verdi!

İlk kez, 2007'de yayınlanan Binbir Gece dizisinde rol aldı.

Kuzey Yıldızı'nın Feride'si Gizem Güneş mini elbisesiyle poz verdi!

Kuzey Yıldızı'nın Feride'si Gizem Güneş mini elbisesiyle poz verdi!

Kuzey Yıldızı'nın Feride'si Gizem Güneş mini elbisesiyle poz verdi!

Kuzey Yıldızı'nın Feride'si Gizem Güneş mini elbisesiyle poz verdi!

Kuzey Yıldızı'nın Feride'si Gizem Güneş mini elbisesiyle poz verdi!

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Gizem Güneş binbir gece kuzey yıldızı
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