Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın bu haftaki konukları kimler?

Star TV’de yayınlanan programın bu haftaki konukları; Erdal Erzincan, Mercan Erzincan, Türkü Akbayram ve Özlem Özdil oluyor. Her hafta Cuma günleri izleyicilerin evlerine konuk olan Volkan Konak, ikinci bölümü ile sevenleriyle buluşuyor. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği programa her hafta birbirinden ünlü konuklar geliyor.

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Karadeniz müziğinin tanıdık siması Volkan Konak, her cuma saat 20.00'de Star TV'de izleyiciyle buluşuyor.

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK’IN BU HAFTAKİ KONUKLARI

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği Kuzeyin Oğlu Volkan Konak her hafta müzik dünyasından pek çok ismi konuk ediyor. İlk bölümüyle izleyenlere keyifli saatler yaşatan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 23 Nisan konukları Erdal Erzincan, Mercan Erzincan, Özlem Özdil ve Türkü Akbayram olacak.

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK İKİNCİ BÖLÜM FRAGMANI

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