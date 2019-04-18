Kuzgun 11. Bölümden ilk sahne yayınlandı! Behram ortaya çıkacak mı? İzleyenleri bekleyen sürpriz…

Kuzgun 10. bölümü geride kaldı. Çocuklukları birlikte geçen iki arkadaş yıllar sonra bir araya gelmiş, içinde bulundukları dünya onları evliliğe kadar götürmüştür. Barış Arduç ve Burcu Biricik’in başrollerini paylaştığı Kuzgun, iki ailenin dostlukla devam eden yaşamlarının düşmanlığa dönüşmesi üzerinden ilerliyor. Bu düşmanlıktan ise en çok Kuzgun zararlı çıkmış, bütün çocukluğunu sokaklarda geçirmiştir. Geri dönmesi ise tamamen babasının ölümüne neden olanlardan ve ona bunları yaşatanlardan intikam alma amaçlıdır.

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KUZGUN 10. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kuzgun 10. bölüm herkesi şok eden gelişmelerle dolu. Dila hastaneyken Kuzgun’un ellerini tutan fotoğrafı Dila’nın, Kuzgun’un ise gerçek hisleri Kuzgun’un duygularını alt üst eder. Dila’yı hastaneden eve getirirler. Kuzgun ise evi basanların kimliğine ulaşmaya çalışır. Sonuçta o ismin Bora Dağıstanlı olduğunu öğrenir. Bora’nın bu işin altında olan isim olduğunu öğrenir ama Behram, Kuzgun’un Bora’ya zarar vermesine izin vermez. Kuzgun için bu sorunun yanıtı tam bir muammadır. Kuzgun dahil herkesin merak ettiği bir başka soru daha vardır; Behram için Kuzgun neden bu kadar önemlidir, sıradan bir insan nasıl olurda büyükler masasına oturmaya haz kazanır. Bora’ya zarar vermesi kesin bir şekilde engellenince Kuzgun hedefini değiştirir. Behram’ı kendisi ile buluşmaya zorlayacaktır. Ali ile yaptığı plan sayesinde bunu başarır. Dila son anda olanları öğrenmiştir ama sadece Ali’nin Kuzgun’u vuracağından haberi vardır. Planları başarılı bir şekilde ilerler ve Kuzgun sonunda gerçek Behram Adıvar ile görüşür. Karşısına terzinin çıkması Kuzgun için büyük bir yıkım olmuştur. Bunca zamandır güvendiği terzi aynı zamanda babasını öldüren kişinin ta kendisidir. 10. bölümden anlaşılan bir başka ayrıntı ise Kuzgun’un babasının Behram’ı çok daha eskiden, cezaevine girmeden tanıdığıdır.