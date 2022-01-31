Kuzu eti sevenler buraya: Doyurucu lezzeti ile Burdur çekme tarifi

Eskiden daha çok düğün, mevlit gibi özel günlerde hazırlanan bu şahane lezzet, günümüzde Burdur sofralarının vazgeçilmezi arasında yer alıyor. Kuzu etinin salça ile beraber güzel bir şekilde kızartılması, et suyu ve bol miktarda yağ ile yapılan pilavın üzerine yerleştirilmesiyle oluşan tariften daha doyurucusu yok! Et ve pilav uyumuna bayılan herkes mutlaka denemeli. Bir kere deneyenlerin tekrar yemek isteyeceği muhteşem bir lezzet. Yanına eklenen ayranıyla birlikte tam bir Anadolu yemeğine dönüşen Burdur çekme tarifi...

BURDUR ÇEKME TARİFİ

MALZEMELER

Yarım kilogram kuzu budu

1 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı (pilav için)

1 yemek kaşığı tereyağı (eti mühürlemek için)

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

2 su bardağı et suyu (pilav için)

4 su bardağı su (eti içinde kaynatmak için)

Yarım tatlı kaşığı karabiber

Maydanoz

HAZIRLANIŞI