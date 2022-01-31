Kuzu eti sevenler buraya: Doyurucu lezzeti ile Burdur çekme tarifi

Eskiden daha çok düğün, mevlit gibi özel günlerde hazırlanan bu şahane lezzet, günümüzde Burdur sofralarının vazgeçilmezi arasında yer alıyor. Kuzu etinin salça ile beraber güzel bir şekilde kızartılması, et suyu ve bol miktarda yağ ile yapılan pilavın üzerine yerleştirilmesiyle oluşan tariften daha doyurucusu yok! Et ve pilav uyumuna bayılan herkes mutlaka denemeli. Bir kere deneyenlerin tekrar yemek isteyeceği muhteşem bir lezzet. Yanına eklenen ayranıyla birlikte tam bir Anadolu yemeğine dönüşen Burdur çekme tarifi...
MALZEMELER
Yarım kilogram kuzu budu
1 su bardağı pirinç
2 yemek kaşığı tereyağı (pilav için)
1 yemek kaşığı tereyağı (eti mühürlemek için)
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı tuz
2 su bardağı et suyu (pilav için)
4 su bardağı su (eti içinde kaynatmak için)
Yarım tatlı kaşığı karabiber
HAZIRLANIŞI
Önceden suya koyduğunuz pirinci bol suyla yıkayın.
Eti 5-6 parçaya ayırın ve önce tencerede mühürleyip sonra içine su koyarak haşlayın.
Mühürleme sayesinde etiniz suyunu kaybetmeyecek ve daha lezzetli olacak.
Kaynayan etler pişip yumuşadığında üzerine tuzunu atın.
Karıştırıp tekrar 7 dakika daha kaynatın.
Pişen etlerinizi suyun içinden alıp tabağa koyun.
Salçayı pişen et parçalarınızın üzerine sürün.
Etleri 200 derece fırında yağlı kısımları kızarana kadar pişirin.
Bu arada etin suyunu süzüp küçük kemik parçalarından arındırdıktan sonra 2 su bardağı kadarını küçük bir tencereye koyun.
İçine yıkadığınız pirinci atıp orta ateşte kaynatın.
Kaynayınca altını kısın. Tuzuna bakarak ekleyebilirsiniz.
20 dakika içinde hazır hale gelen pilavın üzerine kızdırmış olduğunuz tereyağını dökün ve demlenmesi için bekleyin.
Demlenen pilavınız artık sunuma hazır.
Yuvarlak bir tepsiye pilavınızı koyup üzerine fırından çıkan etleri yerleştirin.
Üzerine karabiber ve maydanozu serpin.
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