SPOR

Kwadwo Asamoah, Juventus'tan ayrıldığını resmen açıkladı!

İTALYA HABERLERİ  | 18.05.2018 10:38 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın uzun süre transferi için ilgilendiği Asamoah, Juventus'tan ayrıldığını resmen açıkladı! Ganalı yıldız, geçtiğimiz günlerde Türkiye'den de teklif aldığını dile getirmişti. Asamoah'ın Inter'e imza atması bekleniyor.

Kwadwo Asamoah, Juventus'tan ayrıldığını resmen açıkladı!

Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer dönemini hareketli geçirse de Kwadwo Asamoah transferinde mutlu sona ulaşamamıştı. Uzun süre peşinden koşulan Ganalı futbolcunun transferi, Juventus'un sol bek bölgesine oyuncu alamaması nedeniyle bu transfer yatmış ve Asamoah siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi kadrosuna kaydedilmişti.

Juventus'la olan sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları tekrardan heyecanlandırdı! Asamoah, yaptığı paylaşımda Juventus'tan resmen ayrıldığını dile getirirken siyah-beyazlı camiaya teşekkürlerini etti.

Ganalı futbolcunun ayrılık mesajı şöyle;

"Ne sözler ne de eylemler bu kararı almanın zorluğunu ifade edemez çünkü burada geçirdiğim zamanla gurur duyuyorum. Kulüpteki her bir kişi, koçlardan takım arkadaşlarına, personele ve en önemlisi harika ve sevgili taraftarlara teşekkür ediyorum. Onlar sonsuza kadar kalbimde özel bir yere sahip olacak.

Juventus bana yeni bir sözleşme teklif etse de, alçakgönüllü ve saygılı bir şekilde kendimi başka bir yere bir kulübe bağlamayı tercih ettim. Gelecekte Juventus'a karşı oynaması kesinlikle dayanılmaz olacak, ancak bu yeni taahhüdümü sadece ailemin çıkarına vermeliydim. Umarım taraftarımız benim bu kararımı anlayabilir ve kabul edebilir.

Altın juventus neslinde efsaneler ve dünyanın en iyi oyuncularından bazılarıyla oynadım ve hepsini özleyeceğim. Çalıştığım iki büyük koç için - Massimiliano Allegri ve Antonio Conte - Beni daha iyi bir oyuncu yaptığınız için teşekkür ederim. Bonservisimi Udinese'den alarak hayatımın akışını değiştiren Juventus yönetimine ne kadar teşekkür etsem az. Taraftarlardan aldığım tutkusuz duygusal destek, en kötü sakatlık dönemlerimde bile, bu kulüp için derin bir sevgi duyduğum kadar şaşırtıcıydı ve bana gösterilen iyiliği sonsuza kadar takdir ediyorum."

TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIĞINI DOĞRULAMIŞTI
Serie A devlerinden Inter'le anlaştığı iddia edilen Asamoah, dün bir açıklama yapmış ve henüz bir takımla anlaşmadığını, birçok teklifin olduğunu ve Türkiye'den de teklif aldığını açıklamıştı.

Ganalı oyuncu, "Inter ile anlaştığım iddialarını ben de sosyal medyadan okudum. Şu anda hiçbir şey yok, hala Juventus'un oyuncusuyum. Sözleşmemi uzatma ya da başka bir takıma katılma yönünde karar verebilirim, düşünüyorum. İngiltere'den ve Türkiye'den birçok takımdan teklif geldi ancak sadece Chelsea beni istedi ya da Türkiye beni çağırdı diye transfer olacak değilim. Şu anda Juventus'ta gayet rahatım, bu yüzden daha sonra pişman olacağım bir şey yapmak istemedim" diye konuştu.

PARTNERCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtıCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtı
Buffon Juventus ile son maçına çıkacağını açıkladı!Buffon Juventus ile son maçına çıkacağını açıkladı!
Roma, Cengiz Ünder için gelen 35 milyon Euro'yu reddetti!Roma, Cengiz Ünder için gelen 35 milyon Euro'yu reddetti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kwadwo Asamoah juventus Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Sevilla, Kjaer'i Galatasaray'a önerdi

Sevilla, Kjaer'i Galatasaray'a önerdi

Arda Turan gazetecilerden kaçtı!

Arda Turan gazetecilerden kaçtı!

Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kwadwo Asamoah, Juventus'tan ayrıldığını resmen açıkladı!

Kwadwo Asamoah, Juventus'tan ayrıldığını resmen açıkladı!

Buffon Juventus ile son maçına çıkacağını açıkladı!

Buffon Juventus ile son maçına çıkacağını açıkladı!

Roma, Cengiz Ünder için gelen 35 milyon Euro'yu reddetti!

Roma, Cengiz Ünder için gelen 35 milyon Euro'yu reddetti!

Asamoah, Inter'e imzayı atıyor

Asamoah, Inter'e imzayı atıyor

Roberto Mancini İtalya Milli Takımı ile sözleşme imzaladı!

Roberto Mancini İtalya Milli Takımı ile sözleşme imzaladı!

İtalya Seria A'nın şampiyonu Juventus!

İtalya Seria A'nın şampiyonu Juventus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.