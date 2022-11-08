KYK, her yıl binlerce öğrenciye burs imkanı sağlıyor. Kritik kasım ayının gelmesiyle KYK burs başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Bilindiği üzere yurt başvuruları 28 Ağustos'ta tamamlanmıştı. Peki KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? KYK bursu kaç TL? İşte merak edilenler...
KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların ne zaman başlayacağıyla alakalı bir açıklama gelmedi. Ancak başvurular geçen yıl 8 Kasım'da sona ermişti. Başvuruların bu yıl da kasımın ortalarında başlaması bekleniyor.
2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:
Lisans öğrencileri 850 lira
Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir:
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Başarısız olması,
Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,