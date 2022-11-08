KYK, her yıl binlerce öğrenciye burs imkanı sağlıyor. Kritik kasım ayının gelmesiyle KYK burs başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Bilindiği üzere yurt başvuruları 28 Ağustos'ta tamamlanmıştı. Peki KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? KYK bursu kaç TL? İşte merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların ne zaman başlayacağıyla alakalı bir açıklama gelmedi. Ancak başvurular geçen yıl 8 Kasım'da sona ermişti. Başvuruların bu yıl da kasımın ortalarında başlaması bekleniyor.

KYK KREDİ VE BURSU NE KADAR?

2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

Lisans öğrencileri 850 lira

Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURSU KİMLERE VERİLİR?

KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir:

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler

KYK BURSUNUN KESİLME SEBEPLERİ NELERDİR?