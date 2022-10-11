KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? Geri sayım başladı!

KYK burs başvuruları için geri sayım başladı. KYK burcu binlerce öğrenciye Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca sağlanacak. Bazı durumlarda ise bursun kesilme riskleri bulunuyor. Bunların başında, öğrencinin derslerde başarısız olması geliyor. Peki KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...
KYK burs başvurularının başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında başvuruların ekim ayının sonlarına, kasım ayının başlarına doğru başlayacağı tahmin ediliyor.
KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre yatar. Burslar, başvurular tamamlandıktan ve sonuçlar açıklandıktan sonra T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre hesaplara yatar.
2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:
Lisans öğrencileri 850 lira
Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir:
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Başarısız olması,
Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,