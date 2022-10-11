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KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? Geri sayım başladı!

11.10.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs başvuru tarihleri, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla on binlerce öğrencinin araştırma konusu haline geldi. KYK bursları her sene on binlerce öğrenciye veriliyor. KYK bursu almak için yeterli şartları sağlayamayan öğrencilere kredi desteği veriliyor. Peki KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...

KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? Geri sayım başladı!

KYK burs başvuruları için geri sayım başladı. KYK burcu binlerce öğrenciye Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca sağlanacak. Bazı durumlarda ise bursun kesilme riskleri bulunuyor. Bunların başında, öğrencinin derslerde başarısız olması geliyor. Peki KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvurularının başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında başvuruların ekim ayının sonlarına, kasım ayının başlarına doğru başlayacağı tahmin ediliyor.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre yatar. Burslar, başvurular tamamlandıktan ve sonuçlar açıklandıktan sonra T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre hesaplara yatar.

KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? Geri sayım başladı!

KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

  • Lisans öğrencileri 850 lira

  • Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

  • Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • Ön lisans öğrencileri,

  • Lisans öğrencileri,

  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURSU KİMLERE VERİLİR?

KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir:

  • Ön lisans öğrencileri,

  • Lisans öğrencileri

  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,

  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,

  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler

KYK BURSU NEDEN KESİLİR?

  • Başarısız olması,

  • Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

  • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

  • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

  • Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

  • Öğretim kurumunun kapatılması,

  • Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

  • Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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