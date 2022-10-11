KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? Geri sayım başladı!

KYK burs başvuruları için geri sayım başladı. KYK burcu binlerce öğrenciye Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca sağlanacak. Bazı durumlarda ise bursun kesilme riskleri bulunuyor. Bunların başında, öğrencinin derslerde başarısız olması geliyor. Peki KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvurularının başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında başvuruların ekim ayının sonlarına, kasım ayının başlarına doğru başlayacağı tahmin ediliyor.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre yatar. Burslar, başvurular tamamlandıktan ve sonuçlar açıklandıktan sonra T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre hesaplara yatar.

KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

Lisans öğrencileri 850 lira

Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURSU KİMLERE VERİLİR?

KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir:

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler

KYK BURSU NEDEN KESİLİR?