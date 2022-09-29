KYK burs başvurusu tarihi 2022-2023 eğitim döneminin başlamasının ardından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Detaylar merak konusu olurken gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? 2022-2023 KYK burs/kredi başvuru tarihi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvuruları ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı.

Konu hakkında henüz açıklama yapılmamış olsa da önceki seneler baz alındığında tahminler ekim sonu kasım başını gösteriyor.

2022-2023 KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl burs başvuruları tamamlandıktan sonra sonuçlar açıklanacak. KYK burs ödemeleri KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılacak.

KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son hanesine göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri:

Lisans öğrencileri 850 TL

Yüksek lisans öğrencileri 1700 TL

Doktora öğrencileri 2 bin 550 TL

