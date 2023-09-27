KYK EK TERCİH YURT BAŞVURU TARİHLERİ 2023-2024: GSB KYK ek yurt başvurusu ne zaman, hangi tarihte? Gözler GSB'de!

KYK ek yurt başvuru tarihi internette araştırılıyor. 1. yedek ve 2. yedek sonuçlarının ardından KYK ek tercih başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. KYK ek tercih yurt başvuru ekranı ile konuya dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KYK EK TERCİH YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

KYK yurtlarında ek yurt başvuru ekranı üniversite öğrencileri için bir kez daha erişime açılacak.

YKS ek kontenjandan yerleşen öğrencilerin KYK yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında başlayacak.

Bakan Bak, 2023-2024 yılı yurt başvuruları ilk yerleştirme oranlarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"İlk aşamada yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşabilirler. Yedek yerleştirmelerimiz hızla devam edecek. Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-Devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız."

YEDEK ALIN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yedek alım sonuçları Bakanlıkça belirlenen tarihlerde açıklanacak.