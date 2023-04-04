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KYK YURT SON DAKİKA haberleri 4 Nisan 2023: KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak? Bakan Kasapoğlu'dan açıklama

04.04.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK yurtları ile ilgili son dakika açıklaması Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu tarafından yapıldı. Bilindiği üzere, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversitelerde uzaktan eğitim süreci başlamış ve depremzedeler KYK yurtlarına yerleştirilmişti. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yeni kararı duyurdu. Peki, KYK yurtları açılacak mı? 2023 KYK yurtları ne zaman açılacak?

KYK YURT SON DAKİKA haberleri 4 Nisan 2023: KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak? Bakan Kasapoğlu'dan açıklama

KYK yurtları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu dikkat çeken bir açıklamada bulundu. arafından yapıldı. İşte Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun KYK yurtları ile ilgili yaptığı açıklama...

KYK YURTLARI AÇILACAK MI?

KYK yurtları konusunda açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yurtların hem depremzedelerin hem de öğrencilerin hizmetinde olacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, "Yüz yüze eğitime geçilen illerde, üniversitelerin planlaması ve oluşan talebe göre GSB yurtları da aynı şekilde hizmet vermeye devam edecek." dedi.

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KYK YURTLARI AÇILDI MI?

KYK yurtları hakkında konuşan Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bakanlık yurtlarımız deprem sürecinde, depremin ilk anı itibarıyla milletimizin hizmetine sunuldu. Yurtlarımızı deprem nedeniyle mağduriyetleri engellemek için milletimizin emrine amade kıldık. Yurtlarımız birer lojistik merkezi olarak milyonlarca kap yemeğin pişirildiği, dağıtıldığı mekanlar olarak da hizmet etti.

Dün itibarıyla üniversitelerin senato kararlarıyla hem yüz yüze hem online eğitim hibrit olarak yeni bir süreç başladı. Biz de bu yeni süreç çerçevesinde özellikle eğitime yüz yüze devam edecek gençlerimiz için üniversitelerin kararları doğrultusunda yurtlarımızı tekrar planladık. Onları kendi mekanlarına kavuşturmak için ilgili hazırlıkları yaptık. Dün itibarıyla süreç hızlı şekilde başladı.

İnanıyorum ki gençlerimiz bu hibrit modelle birlikte onlar da planlamalarını yapıyorlar. Öğrencilerimiz bu anlamdaki yeni planlamaları takip edebilirler. Bakanlık olarak bu süreci birlikte yöneteceğiz.

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