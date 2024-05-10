Kylian Mbappe depremi! Yıldız isim Paris Saint-Germain'den ayrıldığını resmen açıkladı

Fransız devi Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona bitecek olan yıldız futbolcu Kylian Mbappe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takımdan ayrıldığını resmen duyurdu.

"BU KADAR ZOR OLACAĞINI TAHMİN EDEMEZDİM"

Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada, "Ülkemden ayrılacağımı açıklamanın bu kadar zor olacağını tahmin edemezdim ancak 7 yılın ardından yeni bir meydan okumaya ihtiyacım olduğunu hissediyorum." dedi.

ARDA'NIN YANINA GİDİYOR

Fransız yıldızın yeni adresinin Real Madrid olması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ SON MAÇINA ÇIKACAK

PSG'nin Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Dortmund'a elenmesinin arından açıklamayı yapan Mbappe, Pazar günü son kez PSG taraftarlarının önüne çıkacak.

FRANSA KARNESİ

Bu sezon şampiyon oldukları Ligue 1'de 28 maça çıkan 25 yaşındaki yıldız, 26 gol atıp 7 asist yaptı.

31 Ağustos 2017 yılından bu yana PSG forması giyen Mbappe, 306 maça 255 gol atıp 108 asist yaparken 6 kez lig şampiyonluğu, 3 kez Fransa Kupası, 2 kez Fransa Lig Kupası ve 3 kez Fransa Süper Kupası kazanmayı başardı.





