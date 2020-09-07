SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Kylian Mbappe'nin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Kylian Mbappe'nin koronavirüs testi pozitif çıktı!

FRANSA HABERLERİ  | 07.09.2020 21:32 | Son Güncelleme

PSG ve Fransa Milli Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kylian Mbappe'nin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Fransız medyasından Telefoot Chaine'in haberine göre; genç oyuncu Mbappe'nin korona virüs testi pozitif çıktı. Böylece PSG'de koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 7'ye yükseldi.

EhVRW7iXsAM8MmX

İŞTE O İSİMLER

Neymar
Mbappe
Icardi
Di Maria
Parades
Marquinhos
Keylor Navas

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama! Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama!
PSG, Rico'nun bonservisini aldıPSG, Rico'nun bonservisini aldı
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medyadan bir yardım çığlığı daha
Sosyal medyadan bir yardım çığlığı daha
Haberler peş peşe geldi! Görevden alınanların sayısı artıyor
Haberler peş peşe geldi! Görevden alınanların sayısı artıyor
Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
Galatasaray yeni transferini açıkladı!
Galatasaray yeni transferini açıkladı!
Galatasaray yeni orta sahasını buldu: Etebo
Galatasaray yeni orta sahasını buldu: Etebo
Tarihi transfer için Emre Belözoğlu devrede!
Tarihi transfer için Emre Belözoğlu devrede!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Burak Yılmaz siftah yaptı, Lille kazandı
Burak Yılmaz siftah yaptı, Lille kazandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu
Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu
Burak Yılmaz, ilk maçına çıktı!
Burak Yılmaz, ilk maçına çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kylian Mbappe'nin koronavirüs testi pozitif çıktı!
Mbappe'ye koronavirüs şoku!
PSG, Sergio Rico'nun bonservisini aldı
PSG, Rico'nun bonservisini aldı
PSG'li 3 futbolcuda daha Kovid-19 tespit edildi
PSG'de yeni koronavirüs vakası
PSG'li Neymar, Di Maria ve Parades'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Dünya yıldızı isim koronavirüse yakalandı!
Yuto Nagatomo resmen Marsilya'da
Yeni takımı resmen açıklandı!
Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, Reims'i 1-0 devirdi
Burak Yılmaz siftah yaptı, Lille kazandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.