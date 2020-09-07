Kylian Mbappe'nin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Fransız medyasından Telefoot Chaine'in haberine göre; genç oyuncu Mbappe'nin korona virüs testi pozitif çıktı. Böylece PSG'de koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 7'ye yükseldi.
Neymar
Mbappe
Icardi
Di Maria
Parades
Marquinhos
Keylor Navas
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