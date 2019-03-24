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Kylie Jenner: 15 yaşımdan sonra ailemden hiç para almadım

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ÜNLÜLER  | 24.03.2019 11:34 | Son Güncelleme

Kısa bir süre önce Forbes dergisi tarafından en genç milyarder olarak seçilen 21 yaşındaki Kylie Jenner'ın hakkındaki iddialara son noktayı koydu.

Kylie Jenner: 15 yaşımdan sonra ailemden hiç para almadım

Amerikan Forbes dergisi tarafından 21 yaşında servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) olduğu ilan edilen Kylie Jenner, hakkındaki tartışmalara nokta koydu.

Mark Zuckerberg'i tahtından eden Kylie Cosmetics'in sahibi Interview Germany dergisine verdiği röportajda "Bu konuda neden tartışıldığını anlamıyorum. Benim girebileceğim tek kategori kendi kendine olandı. Çünkü gerçek bu.

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15 yaşımdan sonra ailemden hiç para almadım. Banka hesabımda ailemden gelen tek kuruş bile yok. Tüm şirketimi kendi yatırımımla kurdum ve bununla da gurur duyuyorum" dedi.

Kylie Jenner hakkında bilinmeyen bir şey daha var. Servetiyle konuşulan ünlü isim tam bir otomobil avcısı... Garajında ise 8 lüks araba var: Range Rover Autobiography, Ferrari 488 Spider, Ferrari 458 Italia Spider, Mercedes Maybach, Mercedes G Wagon, Rolls Royce Ghost ve bir çift Ferrari.

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